Почти половина взявших кредит эстонцев не собирается больше этого делать в будущем

„Конец прошлого года и начало нового поставили людей в несколько выжидательную позицию. Они осторожны из-за увеличения налоговых обязательств – необходимо уплатить налог на автомобиль, земельный налог, НДС, акциз на топливо, а также другие растущие обязательства“, – комментирует результаты Прийт Пекарев.

Страхование снижает риски

„Люди, вероятно, заняли осторожную позицию, чтобы увидеть, как и насколько увеличение налогов может повлиять на их способность погашать кредиты – такая ответственность вполне похвальна. Банки оценивают способность людей к погашению кредитов на основе определенных показателей при принятии решений о кредитах. Не менее важен и самоанализ заемщиков, так как каждый человек знает стабильность своей работы и финансовые перспективы лучше, чем любой банк мог бы узнать“, – говорит Пекарев.

Он отмечает, что желание защитить себя от неожиданных событий вполне понятно. „Рекомендую рассмотреть страхование платежей по кредитам, которое предназначено для защиты людей в неожиданных ситуациях, таких как потеря работы или инвалидность. В таких случаях страховая компания оплачивает кредитные платежи за человека. Заключение страхового договора одновременно с кредитным договором дает человеку душевное спокойствие, что финансовые обязательства будут выполнены даже в трудные времена“, – объясняет руководитель частного банковского обслуживания банка Holm.

Интерес к страхованию растет

По словам Пекарева, условия, предлагаемые банками и страховыми компаниями, могут несколько различаться, но страхование обычно покрывает такие ситуации, как непреднамеренная безработица и длительный больничный, а также ситуации, когда необходимо длительное время ухаживать за больным ребенком. Он подчеркивает, что люди должны ознакомиться с условиями как страхового, так и кредитного договора перед их подписанием. „Финансово-страховая плата обычно составляет несколько процентов от ежемесячного платежа по кредиту, который можно оплатить вместе с погашением кредита“, – говорит Пекарев.