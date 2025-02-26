Центристская партия и EKRE инициируют вотум недоверия министру климата Йоко Алендер

„С этой огромной суммой связаны дезинформация, путаница и сокрытие информации, – заявил председатель фракции EKRE Мартин Хельме. - Мы считаем необходимым провести тщательное расследование всех обстоятельств, связанных с этим планом, и при необходимости возбудить уголовное дело. Министр климата Йоко Алендер была неоднократно уличена во лжи, поэтому должна взять на себя политическую ответственность и уйти в отставку“.

По словам председателя фракции Центристской партии Лаури Лаатса, государство не может, основываясь на засекреченных данных, брать на себя миллиардные обязательства, покрывать которые в течение десятилетий придется налогоплательщикам. „Мы должны быть уверены, что выгода от принимаемых в энергетике решений отразится на частных потребителях и предприятиях в виде электричества по доступной цене, а не обернется прибылью лишь для узкого круга разработчиков проекта. Под руководством министра климата в стране возник энергетический хаос, и очевидно, что Йоко Алендер не справляется с управлением энергетической политикой и поэтому должна уйти в отставку“, – сказал Лаатс.