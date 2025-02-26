ОФИЦИАЛЬНО | На чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении отправится девять эстонских спортсменов

С 6 по 9 марта на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении Эстонию будут представлять девять спортсменов. Основным участником станет многоборец Йоханнес Эрм, который в прошлом сезоне завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по десятиборью и бронзу на чемпионате мира в помещении в семиборье.

В семиборье также выступят Карел Тилга и бронзовый призёр предыдущего чемпионата Европы в помещении Ристо Лиллеметс. Согласно рейтингу, место в команде также заслужил Расмус Роослехт, однако, поскольку от каждой страны может участвовать только три спортсмена в одной дисциплине, Роослехт будет резервным и может выйти на старт в случае отказа одного из основных участников.

На дистанции 60 м Эстонию будут представлять спринтеры Карл Эрик Назаров и Анна Мария Кивикас. В беге на 60 м с барьерами на чемпионат Европы поедут две эстонки — Креэте Верлин и Диана Сууманн. На 800 м дебютирует Уку Ренек Кронбергс. В прыжке в высоту на своих первых титульных соревнованиях в помещении выступит Элизабета Пихела.

Президент Эстонского союза лёгкой атлетики Эрих Тейгамяги отметил, что рад представить сборную в офисе Coop Pank, важном партнёре. „Мы благодарны за поддержку Coop Pank и рады сообщить, что на предстоящих чемпионатах Европы и мира наши атлеты будут носить на своих спортивных костюмах логотип Coop Pank,“ — сказал он.

Председатель правления Coop Pank Маргус Ринки подчеркнул успешное сотрудничество с Эстонским союзом лёгкой атлетики и сборной по многоборью всего за девять месяцев. „В прошлом году вся сборная показала отличные результаты, а кульминацией сезона стала победа Йоханнеса Эрма на чемпионате Европы в Риме. Это был момент, который доказал, что решимость и настойчивость ведут к великим достижениям,“ — отметил он.