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26.02.2025, 14:58

ОФИЦИАЛЬНО | На чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении отправится девять эстонских спортсменов

 
Йоханнес Эрм (слева направо), Анн Мария Кивикас, Уку Ренек Кронбергс, Ристо Лиллеметс, Элизабет Пихела, Креэте Верлин, Карл Эрик Назаров
Йоханнес Эрм (слева направо), Анн Мария Кивикас, Уку Ренек Кронбергс, Ристо Лиллеметс, Элизабет Пихела, Креэте Верлин, Карл Эрик Назаров
ФОТО: Merlyn Lipp/EKJL

Сегодня Эстонский союз лёгкой атлетики объявил состав сборной Эстонии, которая примет участие в чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении, который пройдет в Апелдорне (Нидерланды).

С 6 по 9 марта на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении Эстонию будут представлять девять спортсменов. Основным участником станет многоборец Йоханнес Эрм, который в прошлом сезоне завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по десятиборью и бронзу на чемпионате мира в помещении в семиборье.

В семиборье также выступят Карел Тилга и бронзовый призёр предыдущего чемпионата Европы в помещении Ристо Лиллеметс. Согласно рейтингу, место в команде также заслужил Расмус Роослехт, однако, поскольку от каждой страны может участвовать только три спортсмена в одной дисциплине, Роослехт будет резервным и может выйти на старт в случае отказа одного из основных участников.

На дистанции 60 м Эстонию будут представлять спринтеры Карл Эрик Назаров и Анна Мария Кивикас. В беге на 60 м с барьерами на чемпионат Европы поедут две эстонки — Креэте Верлин и Диана Сууманн. На 800 м дебютирует Уку Ренек Кронбергс. В прыжке в высоту на своих первых титульных соревнованиях в помещении выступит Элизабета Пихела.

Президент Эстонского союза лёгкой атлетики Эрих Тейгамяги отметил, что рад представить сборную в офисе Coop Pank, важном партнёре. „Мы благодарны за поддержку Coop Pank и рады сообщить, что на предстоящих чемпионатах Европы и мира наши атлеты будут носить на своих спортивных костюмах логотип Coop Pank,“ — сказал он.

Председатель правления Coop Pank Маргус Ринки подчеркнул успешное сотрудничество с Эстонским союзом лёгкой атлетики и сборной по многоборью всего за девять месяцев. „В прошлом году вся сборная показала отличные результаты, а кульминацией сезона стала победа Йоханнеса Эрма на чемпионате Европы в Риме. Это был момент, который доказал, что решимость и настойчивость ведут к великим достижениям,“ — отметил он.

Организаторы чемпионата Европы обнародовали медали турнира: они будут иметь диаметр 90 мм, с овальными изображениями спортивного комплекса Omnisport, логотипом чемпионата в центре и стилизованной дорожкой по периметру. Медали разыграют в 27 дисциплинах, а первые награды достанутся спортсменам уже в день открытия на стадионе Omnisport.

Соревнования будут стартовать со смешанной эстафеты 4х400 метров. Стоит отметить, что на этом розыгрыше спортсмены впервые будут соревноваться в смешанной эстафете.

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