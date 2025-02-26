Баскетбол
26.02.2025, 16:25

ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: пярнуский „Садам“ потерпел разгромное поражение от латвийской команды

 
„Садам“ (Пярну)
„Садам“ (Пярну)
ФОТО: Karli Saul | Delfi Meedia

В среду, 26 февраля, в матче Эстоно-латвийской баскетбольной лиги Optibet пярнуский „Садам“ потерпел крупное поражение на своем паркете, уступив латвийскому клубу „Огре“ со счетом 57:92.

„Огре“ начала матч уверенно, выиграв первую четверть 19:17. В какой-то момент латвийская команда вела с разницей в девять очков (19:10), но за последние две с половиной минуты стартового отрезка не смогла набрать ни одного очка.

Во второй четверти гости значительно увеличили отрыв, доведя преимущество до 20 очков. К большому перерыву „Огре“ вела 42:28, при этом „Садам“ реализовал лишь один дальний бросок из девяти (11%).

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