СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: пярнуский „Садам“ постарается снять скальп с латвийской команды

„Садам“ (Пярну), тренируемый Кристьяном Эвартом, занимает 10-е место в турнирной таблице с 11 победами и 12 поражениями. В последние месяцы команда набрала хорошую форму, выиграв 7 из последних 10 матчей, но в последней игре потерпела крупное поражение от „Авис Утилитас“ (Рапла) — 76:113.