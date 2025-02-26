26.02.2025, 16:25
СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: пярнуский „Садам“ постарается снять скальп с латвийской команды
Начало в 19:00
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в рамках Эстоно-латвийской баскетбольной лиги Optibet пярнуский „Садам“ проведет домашний матч против латвийской команды „Огре“. Встреча начнется в 19:00, а ее прямую трансляцию смогут увидеть подписчики Delfi.
„Садам“ (Пярну), тренируемый Кристьяном Эвартом, занимает 10-е место в турнирной таблице с 11 победами и 12 поражениями. В последние месяцы команда набрала хорошую форму, выиграв 7 из последних 10 матчей, но в последней игре потерпела крупное поражение от „Авис Утилитас“ (Рапла) — 76:113.
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