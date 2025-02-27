Недостаточная страховая сумма может привести к спору о возмещении ущерба в рамках страхования жилья

По оценке члена правления Союза страховых обществ Эстонии (EKsL) Лаури Потсеппа, количество страховых споров очень мало по сравнению с общим количеством страховых случаев. „Однако неуверенность потребителей в целом возросла в последние годы, и эта же тенденция прослеживается в увеличении количества заявлений, получаемых примирительными органами, особенно в рамках страхования жилья. Споры часто возникают из-за того, что ожидания людей в отношении страховых выплат превышают лимиты, указанные в договоре страхования. Чтобы избежать споров о возмещении ущерба, при заключении договора страхования необходимо обратить внимание на три вещи: что будет застраховано, в каких случаях страховка возместит ущерб и в каком размере“, – пояснил Потсепп.

По словам Потсеппа, при заключении договора необходимо выбрать страховку в соответствии с конкретными потребностями. „Например, когда вы заходите на сайт, чтобы оформить страхование жилья, удостоверьтесь в том, что указанная по умолчанию сумма страхования домашнего имущества вам подходит. Чтобы застраховать домашнее имущество, сначала нужно рассчитать сумму, которая вам понадобится для замены имущества – бытовой техники, одежды, мебели и других вещей. Страховая компания не знает, сколько имущества у вас в доме, каков размер вашей семьи и домохозяйства“, – объяснил Потсепп.

В 2024 году 60 процентов страховых споров были разрешены путем достижения соглашения. Средняя сумма страхового спора в примирительном органе составила 11 750 евро, наименьшая – 46 евро, наибольшая – 384 564 евро.