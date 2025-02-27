Недостаточная страховая сумма может привести к спору о возмещении ущерба в рамках страхования жилья
В прошлом году произошло более 250 000 страховых случаев, из которых 505 стали предметом обращения в примирительный орган. 227 заявлений было подано в рамках дорожного страхования и 89 – в рамках страхования жилья, что на 13% больше, чем в 2023 году.
По оценке члена правления Союза страховых обществ Эстонии (EKsL) Лаури Потсеппа, количество страховых споров очень мало по сравнению с общим количеством страховых случаев. „Однако неуверенность потребителей в целом возросла в последние годы, и эта же тенденция прослеживается в увеличении количества заявлений, получаемых примирительными органами, особенно в рамках страхования жилья. Споры часто возникают из-за того, что ожидания людей в отношении страховых выплат превышают лимиты, указанные в договоре страхования. Чтобы избежать споров о возмещении ущерба, при заключении договора страхования необходимо обратить внимание на три вещи: что будет застраховано, в каких случаях страховка возместит ущерб и в каком размере“, – пояснил Потсепп.
По словам Потсеппа, при заключении договора необходимо выбрать страховку в соответствии с конкретными потребностями. „Например, когда вы заходите на сайт, чтобы оформить страхование жилья, удостоверьтесь в том, что указанная по умолчанию сумма страхования домашнего имущества вам подходит. Чтобы застраховать домашнее имущество, сначала нужно рассчитать сумму, которая вам понадобится для замены имущества – бытовой техники, одежды, мебели и других вещей. Страховая компания не знает, сколько имущества у вас в доме, каков размер вашей семьи и домохозяйства“, – объяснил Потсепп.
В 2024 году 60 процентов страховых споров были разрешены путем достижения соглашения. Средняя сумма страхового спора в примирительном органе составила 11 750 евро, наименьшая – 46 евро, наибольшая – 384 564 евро.
Страховой примиритель Оливер Оруметс отмечает, что примирение – это быстрый и удобный способ разрешения страхового спора: более половины всех споров между страховщиком и клиентом разрешаются независимым примирителем в течение нескольких месяцев. „К сожалению, бывают случаи, когда договориться не удается. Например, при страховании жилья мы видим, что причиной споров является слишком низкая сумма страхования ответственности, в пределах которой страховая компания возмещает ущерб, причиненный соседу“, – сказал Оруметс.
Оруметс привел пример собственника квартиры на четвертом этаже здания, у которого прорвало трубу в ванной, из-за чего вода проникла на два нижних этажа и повредила жилье соседей. „Собственнику квартиры пришлось оплачивать ремонт других квартир, потому что он был ответственен за прорыв трубы. У него было страхование ответственности на 30 000 евро, которое должно было покрыть возможный ущерб соседям, однако ремонт двух нижних квартир обошелся в 45 000 евро. Обратившийся в примирительный орган собственник квартиры хотел договориться о меньшей сумме, чтобы не доплачивать 15 000 евро из своего кармана из-за низкой страховой суммы“, – рассказал Оруметс, добавив, что этот спор не возник бы, если бы собственник квартиры выбрал 50 000 евро в качестве страховой суммы при заключении договора страхования жилья.
Страховые споры, возникшие между клиентами и страховщиками, разрешают действующий при EKsL страховой примирительный орган и действующий при Эстонском фонде дорожного страхования примирительный орган, занимающийся вопросами дорожного страхования. Они являются признанными на государственном уровне внесудебными органами по разрешению споров. Если стороны с помощью независимого примирителя приходят к соглашению, это соглашение обязательно должно быть выполнено. Если стороны не принимают предложение о примирении, они имеют право обратиться в суд. Разрешение страховых споров бесплатно для клиента.