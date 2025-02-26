26.02.2025, 15:24
ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | „Кейла Кулбет“ увеличил свою серию без побед в Эстоно-латвийской баскетбольной лиге до десяти матчей
ФОТО: | Delfi Meedia
В среду, 26 февраля, в матче Эстоно-латвийской баскетбольной лиги Optibet команда „Авис Утилитас“ (Рапла) одержала домашнюю победу над „Кейла Кулбет“ со счетом 87:83.
В начале матча „Кейла Кулбет“ уверенно стартовала, быстро захватив лидерство со счетом 10:2. Однако „Авис Утилитас“ сумела сократить отставание, но защита хозяев оставалась уязвимой, что позволило гостям выиграть первую четверть 28:19.
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