Баскетбол
26.02.2025, 15:24

ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | „Кейла Кулбет“ увеличил свою серию без побед в Эстоно-латвийской баскетбольной лиге до десяти матчей

 
„Кейла Кулбет“
„Кейла Кулбет“
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

В среду, 26 февраля, в матче Эстоно-латвийской баскетбольной лиги Optibet команда „Авис Утилитас“ (Рапла) одержала домашнюю победу над „Кейла Кулбет“ со счетом 87:83.

В начале матча „Кейла Кулбет“ уверенно стартовала, быстро захватив лидерство со счетом 10:2. Однако „Авис Утилитас“ сумела сократить отставание, но защита хозяев оставалась уязвимой, что позволило гостям выиграть первую четверть 28:19.

Во второй четверти у „Кейла Кулбет“ снизился процент попаданий, но и „Авис Утилитас“ не смогла наладить атаку. В какой-то момент гости вели с разницей в 17 очков, но хозяева собрались и к большому перерыву сократили отставание – 49:37 в пользу „Кейла Кулбет“.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии