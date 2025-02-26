ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | „Кейла Кулбет“ увеличил свою серию без побед в Эстоно-латвийской баскетбольной лиге до десяти матчей

В начале матча „Кейла Кулбет“ уверенно стартовала, быстро захватив лидерство со счетом 10:2. Однако „Авис Утилитас“ сумела сократить отставание, но защита хозяев оставалась уязвимой, что позволило гостям выиграть первую четверть 28:19.

Во второй четверти у „Кейла Кулбет“ снизился процент попаданий, но и „Авис Утилитас“ не смогла наладить атаку. В какой-то момент гости вели с разницей в 17 очков, но хозяева собрались и к большому перерыву сократили отставание – 49:37 в пользу „Кейла Кулбет“.