СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: сможет ли „Кейла Кулбет“ прервать в Рапла девятиматчевую серию без побед?

„Авис Утилитас“ под руководством Бретта Нымме занимает 9-е место в турнирной таблице, одержав 11 побед в 23 матчах сезона. В последней игре, 8 февраля, команда уверенно переиграла пярнуский „Садам“ со счетом 113:76.

„Кейла Кулбет“, возглавляемый Пеэпом Пахвом, занимает 12-е место с 7 победами и 15 поражениями. Команда стремится прервать серию из 9 поражений подряд в объединенной лиге. Последний раз „Кейла Кулбет“ праздновал победу 29 декабря, когда на выезде обыграл „Садам“ из Пярну.