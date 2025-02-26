Баскетбол
26.02.2025, 15:24

СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: сможет ли „Кейла Кулбет“ прервать в Рапла девятиматчевую серию без побед?

 
Начало в 19:00
„Кейла Кулбет“
„Кейла Кулбет“
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Сегодня в рамках Эстоно-латвийской баскетбольной лиги Optibet команда „Авис Утилитас“ (Рапла) встретится на своем паркете с „Кейла Кулбет“. Начало матча в 19:00, а его прямую трансляцию смогут посмотреть подписчики Delfi.

„Авис Утилитас“ под руководством Бретта Нымме занимает 9-е место в турнирной таблице, одержав 11 побед в 23 матчах сезона. В последней игре, 8 февраля, команда уверенно переиграла пярнуский „Садам“ со счетом 113:76.

„Кейла Кулбет“, возглавляемый Пеэпом Пахвом, занимает 12-е место с 7 победами и 15 поражениями. Команда стремится прервать серию из 9 поражений подряд в объединенной лиге. Последний раз „Кейла Кулбет“ праздновал победу 29 декабря, когда на выезде обыграл „Садам“ из Пярну.

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