26.02.2025, 15:24
СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: сможет ли „Кейла Кулбет“ прервать в Рапла девятиматчевую серию без побед?
Начало в 19:00
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в рамках Эстоно-латвийской баскетбольной лиги Optibet команда „Авис Утилитас“ (Рапла) встретится на своем паркете с „Кейла Кулбет“. Начало матча в 19:00, а его прямую трансляцию смогут посмотреть подписчики Delfi.
„Авис Утилитас“ под руководством Бретта Нымме занимает 9-е место в турнирной таблице, одержав 11 побед в 23 матчах сезона. В последней игре, 8 февраля, команда уверенно переиграла пярнуский „Садам“ со счетом 113:76.
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