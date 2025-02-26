СЕГОДНЯ на DELFI TV | Сможет ли главный аутсайдер Эстоно-латвийской баскетбольной лиги удивить „Тартуский университет“?

Кейлаская баскетбольная школа (КБШ) под руководством Андреса Сыбра одержала всего три победы в 22 матчах текущего сезона, занимая последнее место в турнирной таблице. В феврале команда провела два поединка: сначала одержала домашнюю победу над „Лиепаей“ (90:77), но затем уступила „Вентспилсу“ (71:77).