26.02.2025, 14:22
СЕГОДНЯ на DELFI TV | Сможет ли главный аутсайдер Эстоно-латвийской баскетбольной лиги удивить „Тартуский университет“?
Начало в 19:00
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в рамках Эстоно-латвийской баскетбольной лиги Optibet Кейлаская баскетбольная школа (КБШ) примет на своей площадке команду „Тартуского университета“. Матч начнется в 19:00, а его прямую трансляцию смогут посмотреть подписчики Delfi.
Кейлаская баскетбольная школа (КБШ) под руководством Андреса Сыбра одержала всего три победы в 22 матчах текущего сезона, занимая последнее место в турнирной таблице. В феврале команда провела два поединка: сначала одержала домашнюю победу над „Лиепаей“ (90:77), но затем уступила „Вентспилсу“ (71:77).
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