Баскетбол
26.02.2025, 14:22

СЕГОДНЯ на DELFI TV | Сможет ли главный аутсайдер Эстоно-латвийской баскетбольной лиги удивить „Тартуский университет“?

 
Начало в 19:00
„Тартуский университет“
„Тартуский университет“
ФОТО: Mauri Levandi | Delfi Meedia

Сегодня в рамках Эстоно-латвийской баскетбольной лиги Optibet Кейлаская баскетбольная школа (КБШ) примет на своей площадке команду „Тартуского университета“. Матч начнется в 19:00, а его прямую трансляцию смогут посмотреть подписчики Delfi.

Кейлаская баскетбольная школа (КБШ) под руководством Андреса Сыбра одержала всего три победы в 22 матчах текущего сезона, занимая последнее место в турнирной таблице. В феврале команда провела два поединка: сначала одержала домашнюю победу над „Лиепаей“ (90:77), но затем уступила „Вентспилсу“ (71:77).

„Тартуский университет“, возглавляемый Айваром Куусмаа, занимает четвертую строчку в таблице с 15 победами и 8 поражениями. В своем последнем матче 8 февраля тартусцы одолели „Огре“ на выезде со счетом 86:79.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии