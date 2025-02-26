ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Главный аутсайдер Эстоно-латвийской баскетбольной лиги не смог удивить „Тартуский университет“

Матч начался равной борьбой, но в середине первой четверти инициативу захватил „Тартуский университет“, завершив стартовую десятиминутку победой 22:13. Во второй четверти гости сумели на некоторое время увеличить свое преимущество, однако команда КБШ пришла в себя, и первая половина встречи завершилась со счетом 47:34 в пользу „Тартусского университета“.