Новости Эстонии
26.02.2025, 14:15

На этой неделе истребители союзников будут летать над Эстонией на малых высотах

 
F-35
F-35
ФОТО: Ints Kalnins | ZUMAPRESS.com

На этой неделе, 27 февраля и 1 марта, истребители F-35 ВВС Нидерландов дежурного звена авиабазы Эмари проведут серию тренировочных полетов в воздушном пространстве Эстонии, часть из которых пройдет на малых высотах, но не ниже 152 метров.

Занятия будут проходить над восточной, юго-западной, южной и центральной частями страны в промежутке 09:00-13:00. По возможности истребители постараются держаться в стороне от населенных пунктов и отдельных хуторов.

Тренировочные полеты союзников проводятся в соответствии с эстонским законодательством, они согласованы с Транспортным департаментом и Lennuliiklusteeninduse AS.

Военно-воздушные силы стран НАТО охраняют воздушное пространство стран Балтии с 2004 года. Истребители альянса размещены на авиабазах Шауляй и Эмари в Литве и Эстонии соответственно. На данный момент в Эмари дежурит звено истребителей ВВС Нидерландов.

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