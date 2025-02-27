Авто
27.02.2025, 07:00

ВИДЕО | Тартуская аномалия: как минимум в двух местах города в автомобилях перестают работать навигационные системы

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Связь телефона и инфосистемы автомобиля прервалась
Связь телефона и инфосистемы автомобиля прервалась
ФОТО: Kuvatõmmis videost | Delfi Meedia

Уже некоторое время тартуские водители замечают по меньшей мере в двух точках города аномалию, когда регулярно и без единой видимой причины теряется беспроводная связь между мобильным телефоном и инфосистемой автомобиля, а также перестает работать навигационная система.

Этими проблемными местами являются, во-первых, участок между двумя перекрестками Рижского шоссе — с улицами Юликооли и Акадеэмиа, а во-вторых, район Тартуской тюрьмы.

„В один из дней я проезжал перекресток в течение часа три-четыре раза, и каждый раз Android Auto прекращал работать. Это точно не совпадение“, - сказал в среду изданию Forte фоторепортер тартуской редакции Delfi Арго Ингвер.

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