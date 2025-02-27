27.02.2025, 07:00
ВИДЕО | Тартуская аномалия: как минимум в двух местах города в автомобилях перестают работать навигационные системы(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Уже некоторое время тартуские водители замечают по меньшей мере в двух точках города аномалию, когда регулярно и без единой видимой причины теряется беспроводная связь между мобильным телефоном и инфосистемой автомобиля, а также перестает работать навигационная система.
Этими проблемными местами являются, во-первых, участок между двумя перекрестками Рижского шоссе — с улицами Юликооли и Акадеэмиа, а во-вторых, район Тартуской тюрьмы.
Уже подписаны?