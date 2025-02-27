Оборот стартапов Ида-Вирумаа превысил в прошлом году 5 миллионов евро

Среди стартапов региона в 2024 году лидером стала компания DGTal Solutions, которая предоставляет юридические, технологические и отчетные решения для компаний креативного сектора. Стартап перенес в прошлом году свою деятельность из Харьюмаа в Ида-Вирумаа и оборот компании составил 2,3 миллиона евро. На втором месте расположился стартап RHOMTRIP с оборотом 980 тысяч евро, а третьим стал PROSW Analytics с оборотом 780 тысяч евро.

Руководитель региональных стартап-проектов Startup Estonia Элина Дубова отметила, что показатели региона во многом зависят от успеха одного крупного стартапа. „DGTal Solutions стал флагманом местного стартап-сектора, и мне лично очень приятно, что столь успешная компания решила перенести свою деятельность именно в Ида-Вирумаа. Хочется верить, что это станет хорошим примером для других основателей: успешные технологические компании можно строить и за пределами Таллинна, одновременно вдохновляя местное сообщество и молодое поколение“, — сказала Дубова.

Согласно данным Startup Estonia, в Ида-Вирумаа действует в общей сложности 25 стартапов. Крупнейшим работодателем среди них на конец прошлого года была компания Efenco, разрабатывающая решения для углеродно-нейтрального сжигания. В компании работало 9 сотрудников. Она же стала крупнейшим плательщиком налогов на рабочую силу, выплатив за год 280 000 евро.

В целом стартапы Ида-Вирумаа выплатили государству около 510 000 евро налогов на рабочую силу, что на 35% больше, чем в 2023 году. Сумма уплаченных государственных налогов также значительно выросла, достигнув 550 000 евро, что на 21% больше, чем годом ранее.

Среди сотрудников стартапов, работающих в Ида-Вирумаа, 77% составляют мужчины и 23% – женщины. 58% работников имеют гражданство Эстонии, а 33% – гражданство другой страны.

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