Кредитная карта, рассрочка или малый кредит: что выбрать?

Хакиайнен отметила, что при выборе кредитного продукта следует учитывать свои потребности, то есть для чего именно берется кредит, сроки выплат и финансовое положение. В каждом случае необходимо внимательно следить за полной стоимостью кредита, то есть за суммой, которую в итоге придется вернуть. Перед оформлением малого кредита, кредитного лимита или рассрочки стоит тщательно оценить свои потребности и способность погашать кредит, даже если по какой-то причине доходы неожиданно уменьшатся.

По словам Хакиайнен, одно из наиболее распространенных заблуждений заключается в том, что, с точки зрения банка, один финансовый продукт „лучше“ другого: „Например, есть люди, которые принципиально никогда не покупают что-либо в рассрочку или не пользуются кредитной картой, опасаясь, что это негативно скажется на их возможности получить в будущем жилищный кредит. На самом деле рассрочка, малый кредит и кредитный лимит карты по своей сути являются кредитами, и с точки зрения банка один ничем не хуже другого. При выдаче жилищного кредита важнее общая картина – исправно ли человек выплачивает уже имеющиеся кредиты, кредитный лимит или рассрочку, либо допускает просрочки, берет займы в большом количестве и выше своих возможностей“.

Руководитель отдела розничного банкинга эстонского филиала Citadele Марина Хакиайнен пояснила, что если в других странах, например в США, использование кредитных карт является повседневной практикой, то жители Эстонии относятся к ним более сдержанно: „Привычки наших людей, безусловно, более разумны, поскольку процентная ставка по кредитной карте обычно в 2–3 раза выше, чем, например, по малому кредиту. Согласно данным Citadele, кредитный лимит банковской карты используют лишь 4% частных клиентов. В Латвии и Литве этот показатель составляет 19% и 9% соответственно“, - отметила Хакиайнен.

Малый кредит зачастую имеет самую низкую процентную ставку

Максимальная сумма малого (или потребительского) кредита в зависимости от банка может достигать пары десятков тысяч евро. Малый кредит целесообразно брать для более дорогостоящих покупок, на оплату которых потребуется больше времени, поскольку процентная ставка по такому кредиту, как правило, в несколько раз ниже, чем по рассрочке или кредитному лимиту. Например, малым кредитом можно профинансировать ремонт жилья, установку солнечных панелей, покупку дорогой мебели или бытовой техники, а также приобретение подержанного автомобиля, если его стоимость слишком мала для оформления лизинга. „Преимущество потребительского кредита – гибкость: например, если в ходе ремонта возникают неожиданные дополнительные расходы, работы не придется прерывать из-за нехватки средств“, - отметила Хакиайнен.

Следите за беспроцентным периодом кредитной карты

Кредитная карта полезна, если доход человека переменчив. Например, у фрилансеров и предпринимателей размер зарплаты часто зависит от заказов и сезонности. В таких случаях кредитная карта может помочь поддерживать стабильный уровень жизни. Кредитную карту стоит рассматривать как резервный вариант и использовать ее для небольших, но необходимых покупок – в отличие от малого кредита. Кроме того, во многих регионах мира для бронирования отеля или аренды автомобиля требуется именно кредитная карта. Однако в последнее время все чаще встречаются банковские карты с функцией кредитной карты, которые позволяют совершать во время путешествий все необходимые платежи. При использовании кредитного лимита всегда важно учитывать, с какого дня начинают начисляться проценты на использованный лимит. По возможности лучше пополнять баланс кредитной карты до того, как начнут начисляться проценты.

Рассрочка лишь кажется более безобидной

По словам Хакиайнен, рассрочка по своей сути также является малым кредитом. Разница лишь в том, что рассрочку предлагает посредник – магазин, а оформить ее напрямую в банке нельзя. Рассрочка подходит для покупок, которые необходимы немедленно, но на которые в данный момент не хватает денег. Однако перед оформлением важно внимательно ознакомиться с условиями. В некоторых случаях процентная ставка по рассрочке рассчитывается не с остатка долга, как это делается в случае кредитов, а с полной стоимости товара. Это означает, что в итоге переплата по процентам будет крупнее, и человек заплатит в общей сложности больше, чем ожидал. Процентная ставка по рассрочке может быть как ниже, так и выше процентной ставки по малому кредиту. Если рекламируют рассрочку с нулевым процентом, всегда следует внимательно изучать ее условия, поскольку через несколько месяцев к платежам может неожиданно добавиться достаточно высокая процентная ставка. Даже если рассрочка оформляется без дополнительных затрат, банк все равно учитывает ее как ежемесячное финансовое обязательство – и в том случае, если покупатель выплачивает ровно ту же сумму, что указана на ценнике товара.

При возникновении неожиданных ситуаций обращайтесь за консультацией

Хакиайнен подчеркнула, что перед оформлением любого кредита необходимо тщательно взвесить, действительно ли он нужен и сможет ли человек его погасить. Также важно избегать быстрых кредитов: „В жизни случаются разные неожиданности, и, если вы понимаете, что начинаете испытывать трудности с выплатами по кредиту, обязательно следует обратиться в свой банк или к специалистам по долговым вопросам, чтобы найти решение до того, как ситуация перерастет в более серьезную проблему“.

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