Быший лидер ОЛПЭ признан виновным в добавлении фиктивных членов в список партии

„В августе 2022 года, когда я стал замещающим членом правления ОЛПЭ, в партии было меньше 500 человек. Это произошло из-за того, что перед этим из списка ее членов по решению - считаю его незаконным - прежнего замещающего члена правления Юлии Линдвалль удалили порядка 1400 человек. В итоге партию вообще могли удалить из регистра. В такой ситуации мне нужно было восстановить количество членов партии до 500. И я начал этим заниматься. В том числе получал от людей заявления. Также у нас был договор с движением Koos, согласно которому часть их людей вступят в ОЛПЭ. В мае 2023 года этот договор истек. Тогда эти люди из партии вышли. Я сам их удалил, поскольку понимал, что на базе движения Koos создается новая партия. А в нашей партии образовался определенный вакуум. И тогда я провел восстановление части людей, которые ранее были незаконно исключены. По положению на март 2022 года, они были членами ОЛПЭ, но с точки зрения буквы закона эти действия мне можно поставить в вину“, - пояснил он.