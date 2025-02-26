Быший лидер ОЛПЭ признан виновным в добавлении фиктивных членов в список партии
Тартуский уездный суд признал в среду Игоря Розенфельда виновным в предоставлении в Коммерческий регистр неверных данных. Он добавлял в партийный список людей, которые этого не желали.
Игорь Розенфельд стал председателем Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ) в августе 2022 года.
Находясь в правлении партии, он в электронном виде подавал в Коммерческий регистр данные о членах партии, при этом он добавил (в течении почти года) в партийный список 11 лиц, которые никогда не выражали такого желания.
Согласно обвинению, зарегистрированные в партии люди не подавали письменного заявления о вступлении в партию. Вступление этих лиц не было одобрено местным или региональным отделением ОЛПЭ или правлением партии, как того требует устав партии.
Так как названные условия не были выполнены, Лыунаская окружная прокуратура предъявила в прошлом году члену правления ОЛПЭ Игорю Розенфельду, действовавшему по собственной инициативе, обвинение в предоставлении в Коммерческий регистр неверных данных
Сам Розенфельд объяснил в ERR свои действия тем, что хотел избежать удаления партии из регистра.
„В августе 2022 года, когда я стал замещающим членом правления ОЛПЭ, в партии было меньше 500 человек. Это произошло из-за того, что перед этим из списка ее членов по решению - считаю его незаконным - прежнего замещающего члена правления Юлии Линдвалль удалили порядка 1400 человек. В итоге партию вообще могли удалить из регистра. В такой ситуации мне нужно было восстановить количество членов партии до 500. И я начал этим заниматься. В том числе получал от людей заявления. Также у нас был договор с движением Koos, согласно которому часть их людей вступят в ОЛПЭ. В мае 2023 года этот договор истек. Тогда эти люди из партии вышли. Я сам их удалил, поскольку понимал, что на базе движения Koos создается новая партия. А в нашей партии образовался определенный вакуум. И тогда я провел восстановление части людей, которые ранее были незаконно исключены. По положению на март 2022 года, они были членами ОЛПЭ, но с точки зрения буквы закона эти действия мне можно поставить в вину“, - пояснил он.
В среду в порядке договорного производства Тартуский уездный суд признал Розенфельда виновным в предоставлении в Коммерческий регистр ложных данных и приговорил его к штрафу в размере 2000 евро. Осужденный должен выплатить в доход государства также принудительное взыскание в размере 1329 евро.