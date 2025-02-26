Специалист по персоналу: Эстония при ее небольших размерах не выдержит четырехдневную рабочую неделю

„С ноября 2022 года Бельгия стала первой страной в Европейском союзе, где работники могут сами решать, хотят они работать четыре или пять дней в неделю. Выбрав четырёхдневную неделю, работники не потеряют в зарплате, но работу пяти дней они должны выполнять за четыре“, – сказала Мулласте.

Она отметила, что инициатива Бельгии по законодательному закреплению концепции четырёхдневной рабочей недели продиктована желанием преодолеть низкий уровень занятости. По данным Евростата, в настоящее время только 72% всех бельгийцев в возрасте 20-64 лет работают, но страна хочет довести этот показатель до 80% с помощью четырёхдневной рабочей недели. В то же время, согласно последним данным, в Эстонии уровень занятости в той же возрастной группе составляет 82,1%.

„Одна из опасностей четырёхдневной рабочей недели заключается в том, что, хотя поначалу вы можете максимально эффективно использовать четыре дня и выполнять пятидневную работу, со временем вы можете оказаться в зоне комфорта и не сможете выдерживать интенсивную нагрузку в течение длительного времени. В такой маленькой стране, как Эстония, трудно себе представить, что люди трудоспособного возраста стали бы работать меньше, чем предполагается. Мы можем мечтать о четырёхдневной рабочей неделе, но реальность – это нечто иное“, – говорит Мулласте. „Конечно, многое зависит и от способности конкретного работодателя создать гибкий график работы“.

„В нашей демографической структуре доля людей, родившихся в 70-80-х годах, очень высока по сравнению с теми, кто моложе, и через 10 лет они уже достигнут пенсионного возраста. Реальность такова, что пенсионный возраст отодвигается – если сегодня на рынке труда уже есть люди в возрасте 70 лет и старше, то в будущем их доля будет расти. Чтобы удержать пожилых людей на рынке труда, работодателям необходимо создавать гибкие условия, поскольку очень многие из них не смогут продолжать работать полный рабочий день“, – добавила она.

Молодые люди меняют тенденции на рынке труда