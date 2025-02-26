Зачем Путин предложил США редкоземельные металлы? Источник в Москве: России мир нужен больше, чем Украине

Вчера Владимир Путин фактически предложил США разрабатывать российские запасы редкоземельных металлов. Кроме того, Путин заявил о готовности России поставлять в Америку небывалый объем алюминия - примерно две пятых от общего американского импорта. Эти необычайно щедрые предложения выглядят, как попытка вклиниться в переговоры между США и Украиной по сделке о редкоземельных металлах. Они противоречат интересам Китая и Канады. Источник Delfi.lv в Москве уверен: это предложение невыгодно и для России - оно продиктовано стремлением Кремля как можно быстрее заключить „сделку“ с США по завершению войны в Украине.