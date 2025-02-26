Правда ли, что глава USAID за три года на посту увеличила своё состояние на $23 млн?

В январе 2021 года Пауэр, став кандидаткой на пост главы USAID, подала декларацию за предыдущие 12 месяцев. В документе, в частности, указаны источники ее дохода: зарплата профессора в Гарвардском университете, прибыль от инвестиций, гонорары за статьи и выступления, роялти за книги и т. д. Также Пауэр отчиталась о имеющихся у неё счетах в американских банках и инвестиционных фондах. Примерно те же источники дохода были и у Санстейна. Общее состояние пары, следует из документа, в начале 2021 года составляло от $11 до $29 млн, из финансовых обязательств в отчёте указана только ипотека в размере от $500 000 до $1 млн. Значит, ещё до своего возвращения на госслужбу у Пауэр были довольно значительные накопления.

Будучи главой USAID, Пауэр, как и другие назначенные президентом США чиновники, была обязана подавать финансовые декларации. В этих отчётах содержится информация об активах, доходах и обязательствах, но, как правило, не учтены доходы от государственной службы. Вместо точных сумм чиновники (и их супруги) указывают диапазоны значений, поэтому определить их точное состояние затруднительно.

Саманта Пауэр начинала свою карьеру как военная корреспондентка в Югославии и стала известна благодаря книге „ Проблема из ада “ (2002), посвящённой бездействию США в ответ на геноциды в других странах и удостоенной Пулитцеровской премии. В дальнейшем Пауэр работала советником по правам человека в Совете национальной безопасности США (2009–2013) и постоянным представителем страны при ООН (2013–2017), в первый срок Трампа ушла с госслужбы, а в 2021 году, при Байдене, возглавила USAID. Также она занималась преподавательской деятельностью, в том числе читала курсы по международным отношениям и правам человека в Гарвардском университете. Похожий карьерный путь (работа в администрации Обамы и преподавание в Гарварде) прошёл и муж Пауэр, юрист и экономист Касс Санстейн .

По данным некоторых СМИ и Telegram-каналов, Саманта Пауэр, возглавлявшая USAID с 2021 года, за это время заметно разбогатела. Утверждается, что при годовой зарплате $180 000 состояние чиновницы выросло более чем на $23 млн. Предполагается, что Пауэр обогатилась за счёт бюджетных средств, которыми распоряжалось USAID. Об этом написали Russia Today , „ Аргументы и факты “, „ Sputnik Молдова “ и другие СМИ, а также Telegram-каналы Colonelcassad (256 000 просмотров на момент написания этого разбора), Tynu40k Goblina (244 000), „ Дмитрий Василец “ (117 000), „ Срочно, сейчас “ (62 000) и др.

Последнюю на сегодняшний день декларацию экс-глава USAID подала в мае 2024 года. Из отчёта следует, что совокупные активы Пауэр и её мужа составили от $12 до $30 млн, то есть почти не изменились за три года с момента вступления в должность. Оговоримся, что в этом случае верхняя граница условная: на одном из счетов, который указала в декларации чиновница, лежит „более $1 млн“. При подсчётах мы использовали в качестве верхней границы $5 млн по аналогии со схожими графами в документе.

Первоначально заявления о значительном обогащении Пауэр за время работы в USAID появились в соцсети X. Первый подобный пост, который нашло „Проверено“, опубликовала 6 февраля пользовательница @luvgod. Она утверждала, что в 2021 году состояние Пауэр оценивалось в диапазоне от $6,7 млн до $16,5 млн, а в 2024-м — уже до $30 млн. Впрочем, этот твит набрал лишь около 1300 просмотров и всего полтора десятка репостов.

Тем не менее вопрос о доходах Пауэр явно обсуждался среди американских правых. Так, 9 февраля миллиардер и глава Департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск, комментируя один из постов об экс-главе USAID, задался вопросом: „Как ей удалось сколотить состояние, которое в 100 раз превышает её зарплату за вычетом налогов?“ Этот твит Маска, набравший 4,6 млн просмотров, процитировал предприниматель и подкастер Марио Навфаль, который добавил, что состояние Пауэр за время работы во главе госагентства взлетело с $6,7 млн до $30 млн. Судя по всему, именно из этой публикации, которую прочитали 18 млн раз, и взялось утверждение про более чем $23 млн.

В русскоязычных источниках информация распространялась аналогично: самый ранний обнаруженный нами пост появился 8 февраля в 20:44 по московскому времени в Telegram-канале „Обо всём, жёстко, но честно“ (11 000 просмотров). В нём содержался скриншот публикации @luvgod, но дальше новость распространилась несильно. Большинство русскоязычных публикаций на эту тему появились примерно сутки спустя, уже после твита Навфаля.