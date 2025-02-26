Правда ли, что глава USAID за три года на посту увеличила своё состояние на $23 млн?
После того как новая американская администрация приостановила работу Агентства США по международному развитию (USAID) и объявила о проведении аудита его деятельности, в русскоязычном интернете распространились многочисленные утверждения о якобы скрывавшихся от широкой публики тратах правительства Соединённых Штатов. Одно из утверждений касалось подозрительного роста личного состояния Саманты Пауэр в бытность её главой USAID.
По данным некоторых СМИ и Telegram-каналов, Саманта Пауэр, возглавлявшая USAID с 2021 года, за это время заметно разбогатела. Утверждается, что при годовой зарплате $180 000 состояние чиновницы выросло более чем на $23 млн. Предполагается, что Пауэр обогатилась за счёт бюджетных средств, которыми распоряжалось USAID. Об этом написали Russia Today, „Аргументы и факты“, „Sputnik Молдова“ и другие СМИ, а также Telegram-каналы Colonelcassad (256 000 просмотров на момент написания этого разбора), Tynu40k Goblina (244 000), „Дмитрий Василец“ (117 000), „Срочно, сейчас“ (62 000) и др.
Саманта Пауэр начинала свою карьеру как военная корреспондентка в Югославии и стала известна благодаря книге „Проблема из ада“ (2002), посвящённой бездействию США в ответ на геноциды в других странах и удостоенной Пулитцеровской премии. В дальнейшем Пауэр работала советником по правам человека в Совете национальной безопасности США (2009–2013) и постоянным представителем страны при ООН (2013–2017), в первый срок Трампа ушла с госслужбы, а в 2021 году, при Байдене, возглавила USAID. Также она занималась преподавательской деятельностью, в том числе читала курсы по международным отношениям и правам человека в Гарвардском университете. Похожий карьерный путь (работа в администрации Обамы и преподавание в Гарварде) прошёл и муж Пауэр, юрист и экономист Касс Санстейн.
Будучи главой USAID, Пауэр, как и другие назначенные президентом США чиновники, была обязана подавать финансовые декларации. В этих отчётах содержится информация об активах, доходах и обязательствах, но, как правило, не учтены доходы от государственной службы. Вместо точных сумм чиновники (и их супруги) указывают диапазоны значений, поэтому определить их точное состояние затруднительно.
В январе 2021 года Пауэр, став кандидаткой на пост главы USAID, подала декларацию за предыдущие 12 месяцев. В документе, в частности, указаны источники ее дохода: зарплата профессора в Гарвардском университете, прибыль от инвестиций, гонорары за статьи и выступления, роялти за книги и т. д. Также Пауэр отчиталась о имеющихся у неё счетах в американских банках и инвестиционных фондах. Примерно те же источники дохода были и у Санстейна. Общее состояние пары, следует из документа, в начале 2021 года составляло от $11 до $29 млн, из финансовых обязательств в отчёте указана только ипотека в размере от $500 000 до $1 млн. Значит, ещё до своего возвращения на госслужбу у Пауэр были довольно значительные накопления.
Последнюю на сегодняшний день декларацию экс-глава USAID подала в мае 2024 года. Из отчёта следует, что совокупные активы Пауэр и её мужа составили от $12 до $30 млн, то есть почти не изменились за три года с момента вступления в должность. Оговоримся, что в этом случае верхняя граница условная: на одном из счетов, который указала в декларации чиновница, лежит „более $1 млн“. При подсчётах мы использовали в качестве верхней границы $5 млн по аналогии со схожими графами в документе.
Первоначально заявления о значительном обогащении Пауэр за время работы в USAID появились в соцсети X. Первый подобный пост, который нашло „Проверено“, опубликовала 6 февраля пользовательница @luvgod. Она утверждала, что в 2021 году состояние Пауэр оценивалось в диапазоне от $6,7 млн до $16,5 млн, а в 2024-м — уже до $30 млн. Впрочем, этот твит набрал лишь около 1300 просмотров и всего полтора десятка репостов.
Тем не менее вопрос о доходах Пауэр явно обсуждался среди американских правых. Так, 9 февраля миллиардер и глава Департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск, комментируя один из постов об экс-главе USAID, задался вопросом: „Как ей удалось сколотить состояние, которое в 100 раз превышает её зарплату за вычетом налогов?“ Этот твит Маска, набравший 4,6 млн просмотров, процитировал предприниматель и подкастер Марио Навфаль, который добавил, что состояние Пауэр за время работы во главе госагентства взлетело с $6,7 млн до $30 млн. Судя по всему, именно из этой публикации, которую прочитали 18 млн раз, и взялось утверждение про более чем $23 млн.
В русскоязычных источниках информация распространялась аналогично: самый ранний обнаруженный нами пост появился 8 февраля в 20:44 по московскому времени в Telegram-канале „Обо всём, жёстко, но честно“ (11 000 просмотров). В нём содержался скриншот публикации @luvgod, но дальше новость распространилась несильно. Большинство русскоязычных публикаций на эту тему появились примерно сутки спустя, уже после твита Навфаля.
Этот твит манипулятивен. В нём указана нижняя граница личного капитала Пауэр из декларации за 2021 год и верхняя граница общего капитала Пауэр и её мужа за 2024-й. Навфаль ссылается в том числе на проект Inside Biden’s Basement, который следит за чиновниками, работавшими в предыдущей американской администрации. На его сайте состояние Пауэр и её мужа оценивается в диапазоне от $10,1 до $30,3 млн, но ничего не говорится о росте на $23 млн за три года.
Заявления о значительном росте состояния Пауэр проверили и другие фактчекинговые проекты. По подсчётам PolitiFact, в среднем капитал чиновницы и её мужа в 2021 году составлял $19,8 млн, а 2024 — $20,8 млн. LeadStories пришли к выводу, что состояние пары выросло незначительно: с $11,2–29,8 млн в 2021 году до $11,5–30,9 млн в 2024-м. BBC Verify называет немного иные диапазоны: $9–22 млн и $9–25 млн соответственно. Суммы незначительно отличаются, но показывают общую тенденцию: Пауэр обладала существенным состоянием и до вступления в должность главы USAID, а стоимость её активов за три года практически не изменилась.
Таким образом, декларации Пауэр не подтверждают, что за время её работы на посту директора USAID её состояние выросло на $23 млн. Ложное утверждение, судя по всему, возникло в результате манипуляции с данными, которые в подобных документах, согласно американским законам, не указывают точно. Оппоненты Пауэр сравнили нижнюю границу её личного капитала в 2021 году и верхнюю границу семейного в 2024-м. При этом диапазон в обоих случаях был примерно одинаков.
Итог: Неправда