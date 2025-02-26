В названии Smartpost появилась буква I – теперь они SmartPosti

„Smartpost Itella является одним из популярнейших брендов в Эстонии. Наша цель – построить еще более сильный бренд во всех странах Балтии. Потребители предпочитают сильные торговые марки, а предприятия выбирают бренды, которые любят их клиенты. Сделать повседневную жизнь проще – вот причина, по которой наши клиенты выбирают SmartPosti. Для нас важнее всего предлагать своим клиентам комфортный пользовательский опыт, который мы постоянно развиваем и в будущем“, – сказал руководитель компании в странах Балтии Гедиминас Мицкус.

Постоянное развитие и преимущества членства в крупной группе

Рост онлайн–торговли продолжается, и чтобы отвечать растущему спросу и предлагать своим клиентам еще более высокие стандарты обслуживания, следует постоянно развивать свою коммерческую деятельность.

„Мы должны смотреть в будущее и быть готовыми оправдывать и превосходить ожидания наших клиентов, в то же время предлагая более устойчивые решения. Мы постоянно развиваемся, используя новейшие цифровые решения, которые делают процесс приема и отправки посылок более простым и гибким. В марте в Эстонии откроется новый сортировочный центр, который служит отличным примером наших инвестиций в энергоэффективность и готовности парка электроавтомобилей. Мы также можем использовать экспертизу всего концерна Posti при создании решений в сфере цифровых решений и устойчивых логистических инноваций“, – добавил Гедиминас Мицкус.

Открывающийся в марте новый сортировочный центр в Эстонии обеспечит клиентам еще более высокий уровень обслуживания и поможет компании сохранить лидерские позиции на рынке. „Инвестиции на сумму около 14 миллионов евро делает наш центр крупнейшим сортировочным центром в странах Балтии, удвоив нынешние возможности сортировки посылок“, – сказал Мицкус.