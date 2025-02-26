В названии Smartpost появилась буква I – теперь они SmartPosti
Компания Smartpost Itella превратилась в SmartPosti – лидера логистического сектора в странах Балтии. Новый торговый знак выбран с целью стать еще ближе к материнской компании, то есть финскому концерну Posti, добавив окончание I к нынешнему названию. Одновременно отказываются от слова Itella в названии.
„Smartpost Itella является одним из популярнейших брендов в Эстонии. Наша цель – построить еще более сильный бренд во всех странах Балтии. Потребители предпочитают сильные торговые марки, а предприятия выбирают бренды, которые любят их клиенты. Сделать повседневную жизнь проще – вот причина, по которой наши клиенты выбирают SmartPosti. Для нас важнее всего предлагать своим клиентам комфортный пользовательский опыт, который мы постоянно развиваем и в будущем“, – сказал руководитель компании в странах Балтии Гедиминас Мицкус.
Постоянное развитие и преимущества членства в крупной группе
Рост онлайн–торговли продолжается, и чтобы отвечать растущему спросу и предлагать своим клиентам еще более высокие стандарты обслуживания, следует постоянно развивать свою коммерческую деятельность.
„Мы должны смотреть в будущее и быть готовыми оправдывать и превосходить ожидания наших клиентов, в то же время предлагая более устойчивые решения. Мы постоянно развиваемся, используя новейшие цифровые решения, которые делают процесс приема и отправки посылок более простым и гибким. В марте в Эстонии откроется новый сортировочный центр, который служит отличным примером наших инвестиций в энергоэффективность и готовности парка электроавтомобилей. Мы также можем использовать экспертизу всего концерна Posti при создании решений в сфере цифровых решений и устойчивых логистических инноваций“, – добавил Гедиминас Мицкус.
Открывающийся в марте новый сортировочный центр в Эстонии обеспечит клиентам еще более высокий уровень обслуживания и поможет компании сохранить лидерские позиции на рынке. „Инвестиции на сумму около 14 миллионов евро делает наш центр крупнейшим сортировочным центром в странах Балтии, удвоив нынешние возможности сортировки посылок“, – сказал Мицкус.
„Работая как единый бренд Posti, мы сможем организовывать более крупные кампании и привлекать внимание общественности. Маркетинг играет ключевую роль в укреплении бренда SmartPosti. Например, на прошедших неделях мы разместили по всей Эстонии как физические, так и виртуальные таинственные буквы I, чтобы вызвать любопытство и привлечь внимание“, – объяснил Гедиминас Мицкус.
Изменение – это часть большего развития товарного знака
Смена названия – это часть большего изменения, в ходе которого Posti начнет работать в Финляндии и Швеции исключительно под названием Posti, а в странах Балтии – под названием SmartPosti. Цель Posti – равномерно вырасти по всему региону.
„Международный рост является одним из наших стратегических фокусов. Сделав нашу деятельность единой и действуя под общим брендом, мы сможем построить еще более сильную компанию, которая использует свою международную силу и способности к устойчивым инновациям. Это позволит нам предлагать возможности роста и своим клиентам“, – сказал исполнительный директор Posti Антти Яэскеляйнен.