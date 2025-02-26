26.02.2025, 13:15
Михкельсон: последние события показывают, что план Китая и России по ослаблению США работает
Цахкна: действия США достойны сожаления
ФОТО: | Delfi Meedia
США на Генеральной Ассамблее ООН проголосовали против украинской резолюции, требующей вывода российских войск с территории Украины, и предложили вместе нее собственную резолюцию, в которой российская агрессия не упоминается. Такое решение всё больше показывает, что в политике США произошли большие изменения.
По словам члена Комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсона, США и ранее уже говорили о том, что намерены изменить свою позицию в отношении войны в Украине. Как отмечает эстонский парламентарий, явное желание президента Трампа достичь мира любой ценой привело к тому, что Соединенные Штаты готовы пойти на уступки России, вплоть до того, что не называют больше происходящее агрессией.
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