Михкельсон: последние события показывают, что план Китая и России по ослаблению США работает

По словам члена Комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсона, США и ранее уже говорили о том, что намерены изменить свою позицию в отношении войны в Украине. Как отмечает эстонский парламентарий, явное желание президента Трампа достичь мира любой ценой привело к тому, что Соединенные Штаты готовы пойти на уступки России, вплоть до того, что не называют больше происходящее агрессией.