Новости Эстонии
26.02.2025, 13:15

Михкельсон: последние события показывают, что план Китая и России по ослаблению США работает

 
Цахкна: действия США достойны сожаления
Марко Михкельсон и Маргус Цахкна
Марко Михкельсон и Маргус Цахкна
ФОТО: Kollaaž | Delfi Meedia

США на Генеральной Ассамблее ООН проголосовали против украинской резолюции, требующей вывода российских войск с территории Украины, и предложили вместе нее собственную резолюцию, в которой российская агрессия не упоминается. Такое решение всё больше показывает, что в политике США произошли большие изменения.

По словам члена Комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсона, США и ранее уже говорили о том, что намерены изменить свою позицию в отношении войны в Украине. Как отмечает эстонский парламентарий, явное желание президента Трампа достичь мира любой ценой привело к тому, что Соединенные Штаты готовы пойти на уступки России, вплоть до того, что не называют больше происходящее агрессией.

На Генеральной Ассамблее ООН была поставлена на голосование внесенная Украиной резолюция, которая требовала немедленного вывода российских войск. В Совете Безопасности обсуждалась также внесенная США резолюция, призывающая к скорейшему прекращению войны, но не упоминавшая о российской агрессии, которая затем была дополнена, и позже США ее больше не поддерживали, и была выбрана украинская резолюция.

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