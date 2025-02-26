ВИДЕО | Анастасия Коваленко-Кылварт: правительство не понимает, в какой реальности люди сейчас живут

Какие традиции у вас связаны с Днем независимости?

Анастасия Коваленко-Кылварт: Для нас это в каком-то смысле рабочий день, поскольку начинается он в 6 утра, когда мы едем на Тоомпеа на церемонию поднятия флага. Потом едем в церковь и на парад, а потом уже начинается подготовка к приему. Но в то же самое время это и семейный праздник. Это тот самый день, когда мы можем целый день провести вместе.

Михаил Кылварт: На мой взгляд, все эти протокольные мероприятия должны иметь одну цель - показать единство людей. Не так часто люди задумываются о том, что для маленького государства и маленького общества единственная возможность выжить и чего-то достичь - это консолидация. Сегодня мы очень часто даем обществу противоположные посылы: это скорее разъединение, поиск внутренних врагов. Так, конечно, государство развиваться не может. Поэтому сегодня (в День независимости Эстонии - прим. ред.) хотелось бы почувствовать, что независимо от социальной и национальной принадлежности, мы все - люди Эстонии.

Как вам речь президента? Согласны с его тезисами?

Михаил Кылварт: Во-первых, он начал с того, что признал, что в нашем обществе около 30% населения вынуждены каждодневно задумываться о хлебе насущном. На языке статистики это означает, что треть населения Эстонии живут за чертой бедности - и в абсолютной бедности, и в относительной бедности. И президент заговорил об этом в самом начале своей речи. Еще, наверное, очень важно то, что он обозначил в такой символичной фразе: „Разрушая единство общества, мы на самом деле разрушаем свою идентичность“. Было затронуто очень много тем, от экономики до энергетики и образования. Наверное, то, чего я не увидел, - это связь между этими темами. На самом деле, если мы говорим о безопасности, мы должны признать, что мы не будем способны обеспечить свою безопасность, если не поднимем экономику, если не будем мотивировать людей. А это возможно только тогда, когда они чувствуют себя дома, что о них заботятся, когда действительно есть хлеб на столе.