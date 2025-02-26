ВИДЕО | Анастасия Коваленко-Кылварт: правительство не понимает, в какой реальности люди сейчас живут(24)
Среди гостей на президентском приеме в театре "Эстония" были и Михаил Кылварт с супругой Анастасией Коваленко-Кылварт. Они поделились с журналистом Delfi своим отношением к Дню независимости Эстонии, рассказали о любимых праздниках, надеждах относительно будущего Эстонии и способах, как вернуть доверие населения.
Какие традиции у вас связаны с Днем независимости?
Анастасия Коваленко-Кылварт: Для нас это в каком-то смысле рабочий день, поскольку начинается он в 6 утра, когда мы едем на Тоомпеа на церемонию поднятия флага. Потом едем в церковь и на парад, а потом уже начинается подготовка к приему. Но в то же самое время это и семейный праздник. Это тот самый день, когда мы можем целый день провести вместе.
Михаил Кылварт: На мой взгляд, все эти протокольные мероприятия должны иметь одну цель - показать единство людей. Не так часто люди задумываются о том, что для маленького государства и маленького общества единственная возможность выжить и чего-то достичь - это консолидация. Сегодня мы очень часто даем обществу противоположные посылы: это скорее разъединение, поиск внутренних врагов. Так, конечно, государство развиваться не может. Поэтому сегодня (в День независимости Эстонии - прим. ред.) хотелось бы почувствовать, что независимо от социальной и национальной принадлежности, мы все - люди Эстонии.
Как вам речь президента? Согласны с его тезисами?
Михаил Кылварт: Во-первых, он начал с того, что признал, что в нашем обществе около 30% населения вынуждены каждодневно задумываться о хлебе насущном. На языке статистики это означает, что треть населения Эстонии живут за чертой бедности - и в абсолютной бедности, и в относительной бедности. И президент заговорил об этом в самом начале своей речи. Еще, наверное, очень важно то, что он обозначил в такой символичной фразе: „Разрушая единство общества, мы на самом деле разрушаем свою идентичность“. Было затронуто очень много тем, от экономики до энергетики и образования. Наверное, то, чего я не увидел, - это связь между этими темами. На самом деле, если мы говорим о безопасности, мы должны признать, что мы не будем способны обеспечить свою безопасность, если не поднимем экономику, если не будем мотивировать людей. А это возможно только тогда, когда они чувствуют себя дома, что о них заботятся, когда действительно есть хлеб на столе.
Как вернуть доверие населения?
Анастасия Коваленко-Кылварт: Во-первых, надо общаться с людьми. Сейчас правительство не слушает и не слышит людей. Коалицию даже не интересует, как справляются люди. Когда я задаю вопрос премьер-министру и министру финансов, знают ли они, как справляются люди, они не могут мне ответить. Это показывает, что они не понимают, в какой реальности люди сейчас живут. Надо восстановить диалог между людьми и правительством.