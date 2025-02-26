Умер именитый американский боксер, отправивший в нокаут тренера Майка Тайсона

Грег Хауген, бывший чемпион мира в двух весовых категориях, скончался от осложнений рака, пишет пресс-служба WBC

Он был известен своим бескомпромиссным стилем и неуступчивостью на ринге, что принесло ему победы над такими именитыми соперниками, как Рэй Манчини, Винни Пас и Гектор „Мачо“ Камачо.

Одним из самых знаковых моментов его карьеры стал бой против Хулио Сезара Чавеса на легендарном стадионе „Ацтека“ в 1993 году. При аншлаге в 132 000 зрителей Хауген дал бой мексиканской легенде, но уступил нокаутом в пятом раунде.

Примечательно, что перед боем Хауген своими дерзкими заявлениями разозлил мексиканских фанатов, утверждая, что Чавес одерживал победы над „таксистами из Тихуаны“. Эти слова обернулись против него — на переполненном 132-тысячном стадионе „Ацтека“ почти вся публика болела против американца.

Еще одной примечательной победой стала его встреча с Фредди Роучем, которого он одолел техническим нокаутом в седьмом раунде. Впоследствии Роуч стал одним из самых известных тренеров в истории бокса, работая с такими звездами, как Майк Тайсон, Мэнни Пакьяо и Оскар Де Ла Хойя.

Боксерская карьера Грега Хаугена длилась с 1982 по 1999 год. Он дважды становился чемпионом мира по версии IBF (1986–1989) и завоевал титул WBO в полусреднем весе в 1991 году. Именно тогда он одержал победу по раздельному решению судей над пуэрториканцем Гектором Камачо. Хауген вошел в историю как чемпион мира в двух весовых категориях.

Грег Хауген провел 53 боя на профессиональном ринге, одержав 40 побед, 19 из них — нокаутом. Он потерпел 10 поражений, а один поединок завершился вничью. С таким послужным списком он завершил карьеру.

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