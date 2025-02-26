RIA рекомендует жителям Эстонии к осени заменить компьютеры, работающие на Windows 10

В настоящее время Windows 10 остается одной из наиболее распространенных систем в персональных компьютерах.

Прекращение обновлений этой системы означает, в частности, что с такого компьютера нельзя будет зайти в интернет-банк с помощью ID-карты или поставить электронную подпись. Решением является обновление системы до версии Windows 11, но это возможно не для всех компьютеров.

Поскольку прекращение обновлений операционной системы делает компьютеры более уязвимыми к вирусам и зловредному программному обеспечению, RIA рекомендует прекратить использование таких компьютеров и заменить их на новые.

„Возможность перехода на Windows 11 можно самостоятельно проверить в своем компьютере. Если это возможно, компьютер это скажет. Если перейти на Windows 11 нельзя, тогда, действительно, надо купить новое устройство“, - сказал менеджер по профилактике RIA Кайса Вооремяэ.

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