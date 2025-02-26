СМИ: Украина и США достигли согласия по договору о ресурсах

Договор может проложить путь к долгосрочным обязательствам США в вопросе безопасности Украины и является частью стратегии по прекращению войны, сообщают СМИ.

Ранее сообщалось, что отказ Украины подписать первоначальные версии договора ухудшил отношения между Киевом и Вашингтоном.

Ожидается, что документ подпишут министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и госсекретарь США Марко Рубио. Согласно договору, США и Украина создадут Инвестиционный фонд реконструкции.

Из обновленного договора было исключено положение, по которому США будут иметь 100% контроль над коммерческим фондом. В новой формулировке, они будут владеть максимальной финансовой долей в фонде, разрешенной законодательством Соединенных Штатов.

Совместная собственность Украины и США над фондом будет высчитываться согласно фактическим взносам в него со стороны каждого из участников.

Украина и Соединенные Штаты будут совместно управлять фондом, однако США будут иметь полномочия по принятию решений в рамках своего законодательства.

К соглашению также добавлен пункт, по которому ни Украина, ни США не будут иметь права продавать или передавать свою долю в фонде без предварительного письменного согласия другой стороны.

Фонд будет получать 50% доходов с реализации украинских природных ресурсов, портов и инфраструктуры, связанной с ресурсами (даже тех, которые принадлежат правительству Украины опосредованно) для реинвестирования в украинскую экономику.

Источники отчислений в фонд не будут включать те, которые уже являются частью бюджетных поступлений Украины. Сроки, объем и стабильность взносов будут согласованы в будущем договоре о фонде.

Также исключили норму о том, что поступления доходов с объектов, которые на момент подписания соглашения были оккупированы Россией, могут превышать 50% в случае деоккупации.

США, согласно тексту, намерены взять финансовое обязательство по помощи Украине на сумму, которую определят отдельно. Однако в договоре нет четких гарантий безопасности, о которых ранее говорил Зеленский.

Украина и США обязуются немедленно начать разработку отдельного соглашения, которое определит детали будущего Фонда.

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