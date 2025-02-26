На русском и эстонском: в Ласнамяэ состоятся бесплатные лекции по кибербезопасности

„С каждым годом навыки безопасного поведения в интернете становятся все актуальнее. Нам может казаться, что мы и так уже достаточно осторожны при пользовании интернетом и мобильным телефоном, и ничего нового в этой области уже не узнать. Но с ростом нашей осведомленности усложняются и мошеннические схемы и поэтому важно регулярно освежать знания“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

„Телефонное и интернет-мошенничество – это растущая проблема, которая, к сожалению, становится частью нашей повседневной жизни. Важно знать о различных видах мошенничеств и о том, что можно сделать, чтобы не стать их жертвой. Если вы хотите быть более осведомленными и в будущем делиться этой информацией со своими родными и близкими, приходите и пополните свои знания!“, – сказала одна из лекторов, веб-констебль Анна-Лийза Крейтсман.

Лекции по кибербезопасности пройдут в зале на первом этаже управы района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54). Количество мест ограничено, зарегистрироваться можно в интернете или по телефону 645 7702.

Лекции на эстонском языке:

5 марта с 12.30 до 13.30 О различных типах мошенничества расскажет веб-констебль Анна-Лийза Крейтсман

19 марта с 12.30 до 13.30 Об основах безопасного использования смартфона расскажет ведущий специалист по информационной безопасности Центра стратегического управления Таллинна Эстер Линаск

Лекции на русском языке:

5 марта с 11.00 до 12.00 О различных типах мошенничества расскажет помощник полицейского Яан Ваабель

19 марта с 11.00 до 12.00 Об основах безопасного использования смартфона расскажет ведущий специалист по информационной безопасности Центра стратегического управления Таллинна Эстер Линаск

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить