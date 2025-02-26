СВОДКА ЗА СУТКИ | В таллиннском автобусе упала и получила серьзные травмы пожилая женщина

25 февраля в 14.11 у дома номер 15 на бульваре Эстония в Таллинне в автобусе Solaris, которым управлял 65-летний мужчина, упала пассажирка — 78-летняя женщина. Пострадавшую доставили в больницу.

За сутки полиция отстранила от управлением транспортным средством 12 водителей, находившихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Заявлений об угонах транспортных средств в полицию не поступало.