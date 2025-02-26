Украинские дроны массированно атаковали цели на черноморском побережье Краснодарского края

О взрывах в районе Анапы сообщает, в частности, российский провластный новостной телеграм-канал SHOT, ссылаясь на местных жителей.

„Было слышно от 5 до 10 громких звуков в районе посёлков Виноградный, Витязево и непосредственно над городом Анапа. По предварительным данным, сработала система ПВО. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет“, — сообщает SHOT.

Сообщается о массированном налете украинских беспилотников на порт Туапсе на берегу Черного моря. В Туапсе расположен и нефтеперерабатывающий завод. Этот НПЗ украинские беспилотники атаковали летом прошлого года, тогда там был пожар.

Около четырех утра по местному времени губернатор Краснодарского края, где расположен Туапсе, объявил, что в ходе налета украинских беспилотников и его отражения этой ночью в разных населенных пунктах были повреждены три дома и одна хозпостройка.

После этого налет, судя по сообщениям других источников, продолжился.

Российское ведомство гражданской авиации объявило о закрытии аэропорта Сочи „для обеспечения безопасности полетов“.

Группа российских мониторинговых каналов „Приграничье“ сообщает о пролете беспилотников и стрельбе ПВО по ним в районе Новороссийска.

Украинские власти сообщают о ночном налета российских „шахедов“ на Харьков. Беспилотник или его обломки попали в многоэтажку. По словам мэра города, ранены два человека.

Киевская областная военная администрация сообщает, что в результате удара российского беспилотника в Бучанском районе Киевской области начался пожар в двухэтажном частном доме. Кроме того, в этом же районе при ударе пострадала 19-летняя девушка, которая с травмой головы госпитализирована в местную больницу, пишут власти.

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