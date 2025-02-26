Девять эстонских спортсменов квалифицировались на чемпионат Европы по легкой атлетике в помещениях

На дистанции 60 метров среди женщин, благодаря 33-му месту в рейтинге, право участвовать в чемпионате Европы получила Анн Мария Кивикас, чей личный рекорд составляет 7,31.

В мужском забеге на 60 метров также стартуют 40 спринтеров, среди них и Карл Эрик Назаров (23-е место в рейтинге). Ему принадлежит рекорд Эстонии — 6,55.

В женском беге на 60 метров с барьерами по рейтингу на соревнования отобрались Креэте Верлин (29-е место) и Диана Сууманн (30-е место).

Верлин принадлежит рекорд Эстонии — 8,06.Прежняя рекордсменка Сууманн показала лучший результат — 8,07.

В прыжках в высоту среди женщин Эстонию представит Элизабет Пихела, занявшая 14-е место в рейтинге среди 18 участниц.

Её лучший результат в этом сезоне — 1,88 м, личный рекорд — 1,92 м.

В семиборье среди мужчин выступят сразу три эстонца: Йоханнес Эрм, Карел Тилга и Ристо Лиллеметс.

Лучший спортсмен Эстонии и главная надежда на медаль на чемпионате Европы, Йоханнес Эрм, победил на чемпионате Эстонии в забеге на 60 метров с барьерами с личным рекордом — 7,99 секунды. Его прежнее достижение, которое держалось более пяти лет, было улучшено на 0,04 секунды.

В прошлом году Эрм завоевал бронзу на ЧМ в Глазго.Два года назад Лиллеметс взял бронзу на ЧЕ в Стамбуле.

В мировом рейтинге Эрм (личный рекорд — 6340 очков) занимает 3-е место, Тилга (6264 очка) — 6-е, Лиллеметс (6089 очков) — 10-е.

На 800 метров среди мужчин в Апелдорне выступит Уку Ренек Кронбергс (30-е место в рейтинге).

В январе 20-летний спортсмен установил рекорд Эстонии в помещении — 1:46.84.

Эстонский союз лёгкой атлетики утвердит состав сборной в среду.

Чемпионат Европы в закрытых помещениях пройдёт в Апелдорне с 6 по 9 марта.

Организаторы чемпионата Европы обнародовали медали турнира: они будут иметь диаметр 90 мм, с овальными изображениями спортивного комплекса Omnisport, логотипом чемпионата в центре и стилизованной дорожкой по периметру. Медали разыграют в 27 дисциплинах, а первые награды достанутся спортсменам уже в день открытия на стадионе Omnisport.