Будни полиции: драки, разборки, мошенничество и воровство. Вот как Эстония "отдохнула“ на длинных выходных

24 февраля 50-летний мужчина таскал свою сожительницу за волосы в квартире в Ласнамяэ. Полиция задержала мужчину.

24 февраля около 16:00 в Центр тревоги поступил сообщение о прямой трансляции в TikTok, где на мужчину напали с ножом. На сообщение отреагировали несколько патрульных машин и скорая помощь. На месте происшествия выяснилось, что в квартире между 41-летней женщиной и 30-летним мужчиной произошла ссора, в ходе которой, по предварительным данным, женщина напала на мужчину с ножом. Оба употребляли алкоголь, мужчина вел прямую трансляцию инцидента в TikTok. К счастью, травмы мужчины оказались незначительными, медицинская помощь ему не потребовалась.

24 февраля в магазине в Ласнамяэ 32-летний мужчина напал на 18-летнюю девушку. Мужчина скрылся с места происшествия до прибытия полиции. Точные обстоятельства инцидента выясняются.

23 февраля в квартире в Мустамяэ между супругами произошел конфликт, в ходе которого 49-летний мужчина напал на жену и несовершеннолетнего ребенка. Полиция арестовала мужчину.

22 февраля в Ласнамяэ между двумя 19-летними мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них напал на другого с ножом. Полиция арестовала нападавшего. Скорая помощь оказала пострадавшему первую помощь.

22 февраля 20-летний пьяный мужчина угрожал и напал на свою сожительницу в квартире в Ласнамяэ. Полиция арестовала мужчину.

Согласно информации Департамента полиции и погранохраны, на прошлой неделе заявление на получение временной защиты в Эстонии подали 81 украинский военный беженец. По состоянию на 24 февраля 2025 года временная защита в Эстонии распространяется на 35 862 военных беженцев. Кроме того, на прошлой неделе 26 граждан Украины подали ходатайства о предоставлении международной защиты в Эстонии.

Кражи

23 февраля из гостиничного номера в центре города через незапертую дверь были украдены деньги, духи, ботинки и рубашка. Ущерб от кражи составил около 1440 евро.

23 февраля из трех автомобилей, припаркованных во дворе в центре города, были украдены магнитофоны. Ущерб от кражи составил около 1000 евро.

Мошенничество

В полицию поступило сообщение, что 61-летней женщине позвонили, предположительно, из компании Omniva и попросили назвать ее личный исикукод, чтобы можно было напрямую доставить заказное письмо. Женщина попросила доставить письмо на почту, но мошенники заявили, что это невозможно. Затем женщине позвонили от имени Swedbank, после чего она несколько раз подтвердила действия, используя свои коды PIN1 и PIN2. Позже женщина обнаружила, что на ее имя в кредитной организации был оформлен экспресс-кредит в размере 11 300 евро.

37-летнему мужчине, проживающему в Ласнамяэ, неоднократно звонили якобы от оператора связи и отдела безопасности банка, поэтому он неоднократно подтверждал действия мошенников с помощью своего Smart-ID. Позже мужчина обнаружил, что на его имя был подписан договор в Bondora, а полученные деньги были переведены на другой счет. Ущерб, причиненный мошенниками, составил 5000 евро.

61-летнему мужчине, проживающему в Пыхья-Таллинне, позвонили представители Tele2 и LHV и попросили войти в систему LHV. Позже мужчина обнаружил, что на его имя был оформлен экспресс-кредит в размере 5000 евро.

Харьюмаа

21 февраля в волости Куусалу 20-летний мужчина избил знакомого ему 43-летнего мужчину.

22 февраля в волости Раэ 28-летний мужчина напал на 37-летнего мужчину и 35-летнюю женщину. Нападавший арестован.

23 февраля 54-летний мужчина получил ножевое ранение в квартире в Маарду. Скорая помощь доставила мужчину в больницу. Точные обстоятельства инцидента и личность нападавшего все еще выясняются.

23 февраля 39-летний мужчина избил свою жену в квартире в Палдиски. Мужчина арестован.