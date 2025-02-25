Будни полиции: драки, разборки, мошенничество и воровство. Вот как Эстония "отдохнула“ на длинных выходных(6)
За прошедшие выходные и понедельник в Департаменте полиции и погранохраны было зарегистрировано 131 сообщение о преступлениях. Среди них 64 преступления, связанные с воровством, а также 133 сообщения о насилии со стороны партнера. Было задержано 84 водителя в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Согласно информации Департамента полиции и погранохраны, на прошлой неделе заявление на получение временной защиты в Эстонии подали 81 украинский военный беженец. По состоянию на 24 февраля 2025 года временная защита в Эстонии распространяется на 35 862 военных беженцев. Кроме того, на прошлой неделе 26 граждан Украины подали ходатайства о предоставлении международной защиты в Эстонии.
Пыхьяская префектура:
Таллинн
22 февраля 20-летний пьяный мужчина угрожал и напал на свою сожительницу в квартире в Ласнамяэ. Полиция арестовала мужчину.
22 февраля 33-летний мужчина в Ласнамяэ ударил своего соседа. Полиция арестовала нападавшего. Точные обстоятельства инцидента выясняются.
22 февраля в Ласнамяэ между двумя 19-летними мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них напал на другого с ножом. Полиция арестовала нападавшего. Скорая помощь оказала пострадавшему первую помощь.
23 февраля в квартире в Мустамяэ между супругами произошел конфликт, в ходе которого 49-летний мужчина напал на жену и несовершеннолетнего ребенка. Полиция арестовала мужчину.
24 февраля в магазине в Ласнамяэ 32-летний мужчина напал на 18-летнюю девушку. Мужчина скрылся с места происшествия до прибытия полиции. Точные обстоятельства инцидента выясняются.
24 февраля около 16:00 в Центр тревоги поступил сообщение о прямой трансляции в TikTok, где на мужчину напали с ножом. На сообщение отреагировали несколько патрульных машин и скорая помощь. На месте происшествия выяснилось, что в квартире между 41-летней женщиной и 30-летним мужчиной произошла ссора, в ходе которой, по предварительным данным, женщина напала на мужчину с ножом. Оба употребляли алкоголь, мужчина вел прямую трансляцию инцидента в TikTok. К счастью, травмы мужчины оказались незначительными, медицинская помощь ему не потребовалась.
24 февраля 26-летний мужчина избил другого мужчину в квартире в Пыхья-Таллинне. Полиция арестовала нападавшего.
24 февраля 50-летний мужчина таскал свою сожительницу за волосы в квартире в Ласнамяэ. Полиция задержала мужчину.
Кражи
23 февраля из гостиничного номера в центре города через незапертую дверь были украдены деньги, духи, ботинки и рубашка. Ущерб от кражи составил около 1440 евро.
23 февраля из трех автомобилей, припаркованных во дворе в центре города, были украдены магнитофоны. Ущерб от кражи составил около 1000 евро.
Мошенничество
В полицию поступило сообщение, что 61-летней женщине позвонили, предположительно, из компании Omniva и попросили назвать ее личный исикукод, чтобы можно было напрямую доставить заказное письмо. Женщина попросила доставить письмо на почту, но мошенники заявили, что это невозможно. Затем женщине позвонили от имени Swedbank, после чего она несколько раз подтвердила действия, используя свои коды PIN1 и PIN2. Позже женщина обнаружила, что на ее имя в кредитной организации был оформлен экспресс-кредит в размере 11 300 евро.
37-летнему мужчине, проживающему в Ласнамяэ, неоднократно звонили якобы от оператора связи и отдела безопасности банка, поэтому он неоднократно подтверждал действия мошенников с помощью своего Smart-ID. Позже мужчина обнаружил, что на его имя был подписан договор в Bondora, а полученные деньги были переведены на другой счет. Ущерб, причиненный мошенниками, составил 5000 евро.
61-летнему мужчине, проживающему в Пыхья-Таллинне, позвонили представители Tele2 и LHV и попросили войти в систему LHV. Позже мужчина обнаружил, что на его имя был оформлен экспресс-кредит в размере 5000 евро.
Харьюмаа
21 февраля в волости Куусалу 20-летний мужчина избил знакомого ему 43-летнего мужчину.
22 февраля в волости Раэ 28-летний мужчина напал на 37-летнего мужчину и 35-летнюю женщину. Нападавший арестован.
23 февраля 54-летний мужчина получил ножевое ранение в квартире в Маарду. Скорая помощь доставила мужчину в больницу. Точные обстоятельства инцидента и личность нападавшего все еще выясняются.
23 февраля 39-летний мужчина избил свою жену в квартире в Палдиски. Мужчина арестован.
23 февраля 62-летний мужчина напал на свою сожительницу в квартире в Маарду. Оба участника конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения. Нападавший арестован.
24 февраля 51-летний мужчина напал на свою 43-летнюю сожительницу в квартире в Маарду. Скорая помощь отвезла женщину в больницу. По прибытии полиции мужчина скрылся с места происшествия.
Мошенничество
56-летней женщине, проживающей в Кейла, поступил звонок от имени Налогово-таможенного департамента и Swedbank. Во время разговора женщина согласилась передать курьеру свою банковскую карту. Позже выяснилось, что на имя женщины был оформлен экспресс-кредит в Bondora. Первоначальный ущерб, нанесенный мошенниками, составил 6600 евро.
Граница
21 февраля было составлено предписание о выезде из Эстонии гражданину Грузии 1985 года рождения, который находился здесь незаконно. На мужчину наложен запрет на въезд в Эстонию сроком на год.
21 февраля было составлено предписание о выезде из Эстонии гражданину Колумбии 1996 года рождения, который находился здесь нелегально. На мужчину наложен запрет на въезд в Эстонию сроком на год.
Лыунаская префектура
За минувшие выходные дни в Лыунаской префектуре не зафиксировано ни одного серьезного преступления.
Граница
В минувшие выходные пограничники отказали во въезде в Эстонию четверым гражданам России, двум гражданам Украины и одному гражданину Молдовы. Причиной послужило отсутствие необходимых документов, противоречивые объяснения и угроза общественному порядку.
Идаская префектура
Ида-Вирумаа
Вечером 21 февраля в Кивиыли во время совместного распития спиртных напитков 40-летняя женщина нанесла ножевое ранение другой женщине. Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу для оказания первой помощи, нападавшая задержана. Точные обстоятельства инцидента выясняются.
В ночь на 22 февраля в ходе конфликта в ресторане на улице Рохелине в Нарве 42-летний мужчина ударил 35-летнего мужчину, в результате чего тот получил ранения. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу, 42-летний мужчина арестован. Точные обстоятельства инцидента выясняются.
Ранним утром 22 февраля в полицию поступило сообщение о том, что в Нарве между сожителями произошел конфликт: 41-летний мужчина толкнул женщину, в результате чего та получила травмы. Скорая помощь отвезла женщину в больницу, мужчину задержан. Точные обстоятельства инцидента выясняются.
22 февраля в Нарве 25-летний мужчина избил собственного отца, в результате чего тот получил травмы. Точные обстоятельства инцидента выясняются.
Вечером 23 февраля в Силламяэ 40-летний мужчина избил свою сожительницу. Мужчина задержан.
В ночь на 23 февраля в полицию поступило сообщение о том, что в Нарва-Йыэсуу 56-летний мужчина в ходе конфликта ударил женщину кухонным ножом в живот. Полиция арестовала нападавшего.
В ночь на 24 февраля в полицию поступило сообщение о том, что в Кохтла-Ярве во время совместного распития спиртных напитков произошел конфликт, в ходе которого 46-летний мужчина ударил двух женщин. Полиция арестовала мужчину.
24 февраля в Нарве 66-летний мужчина напал на знакомую женщину. Полиция арестовала мужчину.
24 февраля 47-летний мужчина напал на свою сожительницу в Силламяэ. Точные обстоятельства инцидента выясняются.
Другие происшествия
Ночью 24 февраля в полицию обратился 20-летний мужчина, сообщивший о том, что его знакомый в Нарве незаконно воспользовался его автомобилем. Точные обстоятельства инцидента полиция выяснит в ходе криминального производства.
23 февраля в рейсовом автобусе в волосе Йыхви 39-летний мужчина напал на находившегося рядом пассажира. Полиция арестовала нападавшего. Точные обстоятельства инцидента выясняются.
Ляэне-Вирумаа
Вечером 21 февраля в ходе распития спиртных напитков в волости Винни 53-летний мужчина избил женщину. Нападавший задержан.
В ночь на 24 февраля в волости Тапа 21-летняя женщина напала на своего партнера во время совместного распития спиртных напитков. Полиция арестовала женщину.
Другие преступления
Вечером 21 февраля в полицию поступило сообщение о том, что в доме в поселке Неэрути разбиты два окна, сломаны ворота и повреждены двери. Первоначальный ущерб составляет около 20 000 евро. По подозрению в совершении преступления был арестован 37-летний мужчина. Точные обстоятельства инцидента выясняются.
Граница
В минувшие выходные на пограничном переходе „Нарва“ пограничники не впустили в Эстонию трех граждан Израиля, двух граждан Молдовы, двух граждан Киргизии и по одному гражданину из Колумбии, Чили, Мексики, Сербии, Италии и России. Наиболее распространенными причинами отказа во въезде были отсутствие необходимых документов, противоречивые объяснения о цели визита или угроза общественному порядку.