ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1098-й день) | Госсекретарь США ответил на призыв Зеленского дать Украине ядерное оружие

Российские стратегические бомбардировщики ранним утром во вторник выпустили по Украине несколько крылатых ракет. Воздушные силы ВСУ опубликовали свои данные о ночном обстреле, в котором использовались крылатые ракеты и беспилотники. Российская авиация, по данным ВСУ, выпустила семь крылатых ракет Х-101 с бомбардировщиков Ту-95МС. Подтверждено сбитие шести ракет. Также было запущено 213 дронов типа „Шахед“ и их имитаторов, из них сбито было 133, еще 79 „локационно утрачены (без негативных последствий)“, пишут Воздушные силы ВСУ. Отсюда следует, что один беспилотник поразил какую-то цель.О попаданиях ракет и дронов сказано размыто: „Вследствие вражеской атаки пострадали Киевщина и Житомирщина“. Министерство обороны России сообщило, что „нанесен удар высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по инфраструктуре военных аэродромов Украины“. Утверждается, что цели удара достигнуты; никаких дополнительных подробностей российское ведомство не приводит. В Киевской области в Обуховском районе в результате ночной воздушной атаки получила травмы 44-летняя женщина, частично разрушен частный дом. В Сумах, как сообщает областная военная администрация, в результате падения одного из российских беспилотников с последующей детонацией были травмированы, по предварительной информации, два человека. По данным администрации, над Сумской областью сбили семь дронов.

Министерство обороны России заявило, что в ночь на вторник над тремя российскими областями были сбиты 19 украинских беспилотников. Министерство утверждает, что большая часть дронов — 16 — была сбита над Брянской областью. Еще два сбили над Курской и один — над Калужской областью. Сообщений из российского тыла об ударах украинских беспилотников этой ночью не было.

В Марселе во время демонстрации в поддержку Украины вечером в понедельник были задержаны двое мужчин — их подозревают в том, что утром 24 февраля они бросили зажигательные устройства в российское консульство. Накануне полиция сообщала, что устройства были брошены в сады консульства России в Марселе. В результате инцидента никто не пострадал, сообщали российские дипломаты.

Газета Wall Street Journal пишет, что крупных поставок оружия и боеприпасов, отправленных или заказанных в конце срока администрации Байдена, Украине хватит до лета нынешнего года. Об этом ей рассказала бывший помощник министра обороны США в прежней администрации Селест Уолландер.Wall Street Journal пишет, что „Европа готовится восполнить нехватку“. Однако некоторые системы в краткосрочной перспективе восполнить невозможно, поскольку в Европе они производятся в недостаточном количестве, а по некоторым наименованиям не производятся вовсе. Это относится к перехватчикам зенитно-ракетных комплексов Patriot, способным сбивать российские баллистические ракеты, и дальнобойным баллистическим ракетам ATACMS.

Новая оценка ущерба Украине от войны: 524 млрд долларов. Это ее ВВП за три года. Всемирный банк, ООН, Европейская комиссия и правительство Украины опубликовали свою обновленную совместную оценку средств, которые потребуются на восстановление страны после войны. К 31 декабря 2024 года она составила 524 млрд долларов в течение 10 лет. Это на 7% больше, чем предыдущая такая оценка год назад. Для контекста, эта сумма в 2,8 раза больше номинального ВВП Украины за 2024 год.

Еврокомиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне, который был в Киеве накануне, сообщил, что предложил соглашение о совместной добыче критических минералов. Детали его предложения неизвестны. ЕС предлагает Украине соглашение в рамках процесса евроинтеграции, пояснил источник Би-би-си. „Двадцать один из 30 критических материалов, которые нужны Европе, Украина может предоставить в рамках партнерства, выигрышного для обеих сторон. Добавленная стоимость, которую предлагает Европа еще и в том, что мы никогда не потребуем сделку, которая не будет взаимовыгодной“, — цитировало Сежурне агентство AFP.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил в Парламенте, что расходы страны на оборону достигнут 2,5% к 2027 году. А к концу срока полномочий парламента (2029 год) они дойдут до 3%. В четверг Стармеру предстоит встреча с президентом США Дональдом Трампом, который критиковал европейские страны за недостаточный уровень оборонных расходов. Администрация Трампа также заявляет, что основное бремя расходов на защиту как себя, так и Украины европейские страны должны нести самостоятельно. Сейчас Британия тратит на оборону 2,3% ВВП.

Глава Донецкой областной администрации Вадим Филашкин сообщил, что днем во вторник российские военные нанесли удар по Краматорску, который является административным центром подконтрольной Украине части Донецкой области. По данным украинской полиции, по меньшей мере один человек погиб, ранения получили 14 человек, в том числе четверо детей. Полиция сообщает, что при ударе, нанесенном в 14:20, пострадал частный сектор, где были повреждены по меньшей мере 17 жилых домов. Краматорск находится примерно в 20 километрах от линии фронта.

Купол над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС продолжает тлеть после удара российского дрона, нанесенного 14 февраля, сообщает украинское агентство по управлению зоной отчуждения. Ведомство пишет в своем фейсбуке, что на промышленной площадке ЧАЭС „продолжаются, в том числе с использованием БПЛА, работы по выявлению и гашению участков тления“. Сотрудники экстренных служб также частично раскрывают конструкции, чтобы погасить возгорание. При этом агентство подчеркивает, что „радиационный фон зоны отчуждения не ухудшался“. В Москве причастность к атаке отвергли.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что не считает реалистичным требование президента Украины Владимира Зеленского предоставить Украине ядерное оружие в качестве гарантии безопасности в случае, если страна не войдет в НАТО. „Я не думаю, что это серьезное предложение с их стороны. Я также не думаю, что получение ядерного оружия — это решение проблемы. Я не слышал, чтобы они так говорили. Так что если он [Зеленский] так говорит, то я не думаю, что это реалистичное требование. Нам нужно меньше ядерных стран, а не больше“, — сказал Рубио. Владимир Зеленский заявил 4 февраля, что в случае, если вступление Украины в НАТО растянется на годы или десятилетия, странам Запада следует предоставить Украине ядерное оружие, чтобы она могла защищаться от России.

Reuters сообщает со ссылкой на европейских дипломатов, что Венгрия требует исключить из санкционных списков ЕС восемь человек. Источники агентства отказались уточнить, о каких именно людях идет речь, сославшись на то, что это закрытая информация. Будапешт заявляет, что согласится на продление санкций Евросоюза против России только в случае, если ее требования будут удовлетворены, сказано в публикации. По данным источников Reuters, Венгрия также называет условием продления санкций свое участие в переговорах о транзите российского газа. Санкции ЕС, введенные против России после ее вторжения в Украину, продлеваются каждые полгода — и для этого требуется единогласное решение всех членов Евросоюза.

Почти половина жителей Германии больше не хотят, чтобы новое правительство продолжало оказывать Украине военную и финансовую поддержку, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA. Противоположной точки зрения — чтобы новое правительство помогало Украине оружием и деньгами — придерживаются 28% жителей Германии. Еще 7% хотят, чтобы помощь была только финансовой, 8% — чтобы только военной. Прекратить поддержку чаще хотят молодые люди в возрасте до 29 лет (57%), среди респондентов старше 70 лет таких только 28%. Также заметны сильные региональные различия: на востоке Германии, на территории бывшей ГДР, помощь хотят прекратить 61% респондентов, в то время как на западе страны — 42%.