„Цены абсурдны!“. Уровень цен на ЧМ по лыжным видам спорта в Тронхейме шокирует даже норвежцев
В среду в норвежском Тронхейме стартует чемпионат мира по лыжным видам спорта, что привело к резкому росту цен.
Если человек хочет остановиться в отеле во время чемпионата мира в Тронхейме, цены уже превысили порог, приемлемый для обычного потребителя.
На чрезмерно высокие расценки публично обратили внимание многие известные люди, в том числе Ханс Теттли, руководитель фан-клуба норвежского лыжника Йоханнеса Хёсфлота Клебо.
„Цены абсурдны. Я понимаю, что чемпионат мира — это крупное событие, и оно неизбежно приводит к росту стоимости отелей и аренды жилья. Но, похоже, им все мало“, — сказал Теттли в интервью Dagbladet.
По его словам, он видел объявления о сдаче домов в аренду на 12 дней за 702 000 норвежских крон (более 60 000 евро).
„Это просто безумие“, — считает Теттли, который поддерживает Клебо с 2015 года. До этого он был преданным фанатом Петтера Нортуга.
Фан-клуб Теттли неоднократно ездил на „Тур де Ски“ и другие чемпионаты мира, но с такими ценами столкнулся впервые.
Он обсуждал проблему с фан-клубами из других стран. Французские и итальянские болельщики подтвердили, что не могут позволить себе поездку в Тронхейм.
Теттли опасается, что на чемпионат приедет очень мало иностранных гостей:“Теперь я боюсь, что это превратится в национальный чемпионат, а не в чемпионат мира. Это печально.“
По словам директора турнира Оге Шинстада, к понедельнику было продано около 192 000 из 220 000 билетов на соревнования.
Еще во вторник в Тронхейме оставалось немало свободных мест для размещения. Самые бюджетные варианты аренды маленькой квартиры или комнаты начинались от 150–200 евро за ночь, а за самые дорогие апартаменты просили более 1000 евро за ночь.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2025 года пройдет в Тронхейме (Норвегия) с 26 февраля по 9 марта.
Право проведения чемпионата мира по лыжным видам спорта делегирует странам и городам Международная федерация лыжного спорта (FIS). В последний раз Тронхейм принимал мировое первенство в 1997 году.
В отличие от предыдущего чемпионата мира, количество разыгрываемых комплектов наград увеличилось: 27 вместо 24 на прошлом турнире. Были добавлены соревнования в пара-дисциплинах для лыжников — мужской и женский спринт, а также ещё одно личное соревнование для двоеборок. Это первое мировое первенство среди лыжников, на котором длина мужских и женских дистанций будет одинаковой.