„Цены абсурдны!“. Уровень цен на ЧМ по лыжным видам спорта в Тронхейме шокирует даже норвежцев

Если человек хочет остановиться в отеле во время чемпионата мира в Тронхейме, цены уже превысили порог, приемлемый для обычного потребителя.

На чрезмерно высокие расценки публично обратили внимание многие известные люди, в том числе Ханс Теттли, руководитель фан-клуба норвежского лыжника Йоханнеса Хёсфлота Клебо.

„Цены абсурдны. Я понимаю, что чемпионат мира — это крупное событие, и оно неизбежно приводит к росту стоимости отелей и аренды жилья. Но, похоже, им все мало“, — сказал Теттли в интервью Dagbladet.

По его словам, он видел объявления о сдаче домов в аренду на 12 дней за 702 000 норвежских крон (более 60 000 евро).

„Это просто безумие“, — считает Теттли, который поддерживает Клебо с 2015 года. До этого он был преданным фанатом Петтера Нортуга.

Фан-клуб Теттли неоднократно ездил на „Тур де Ски“ и другие чемпионаты мира, но с такими ценами столкнулся впервые.

Он обсуждал проблему с фан-клубами из других стран. Французские и итальянские болельщики подтвердили, что не могут позволить себе поездку в Тронхейм.

Теттли опасается, что на чемпионат приедет очень мало иностранных гостей:“Теперь я боюсь, что это превратится в национальный чемпионат, а не в чемпионат мира. Это печально.“

По словам директора турнира Оге Шинстада, к понедельнику было продано около 192 000 из 220 000 билетов на соревнования.

Еще во вторник в Тронхейме оставалось немало свободных мест для размещения. Самые бюджетные варианты аренды маленькой квартиры или комнаты начинались от 150–200 евро за ночь, а за самые дорогие апартаменты просили более 1000 евро за ночь.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2025 года пройдет в Тронхейме (Норвегия) с 26 февраля по 9 марта.

Право проведения чемпионата мира по лыжным видам спорта делегирует странам и городам Международная федерация лыжного спорта (FIS). В последний раз Тронхейм принимал мировое первенство в 1997 году.

В отличие от предыдущего чемпионата мира, количество разыгрываемых комплектов наград увеличилось: 27 вместо 24 на прошлом турнире. Были добавлены соревнования в пара-дисциплинах для лыжников — мужской и женский спринт, а также ещё одно личное соревнование для двоеборок. Это первое мировое первенство среди лыжников, на котором длина мужских и женских дистанций будет одинаковой.

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