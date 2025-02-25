За рубежом
25.02.2025, 19:15

ИНТЕРВЬЮ | По мнению Зеленского, Трамп верит российской лжи. Украинский разведчик: Зеленский и сам попал перед войной в путинские сети

 

Украинский разведчик, полковник Роман Червинский находится под домашним арестом: правоохранительные органы Украины подозревают его в попытке провести самовольную спецоперацию. В разговоре с издателем Delfi Хансом Луйком Червинский рассказывает о том, как действовали украинские спецслужбы в ходе полномасштабного вторжения России.

Кто такой Роман Червинский

Полковник Роман Червинский - военный разведчик, бывший сотрудник Госуправления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. По некоторым данным, Червинский причастен к ликвидации деятелей ЛДНР Арсена Павлова („Моторола“) и Михаила Толстых („Гиви“).

В 2023 году газета The Washington Post связала Червинского с подрывом российского газопровода Nord Stream. Одна из самых громких операций, которую разрабатывал Червинский – попытка выманить из РФ и задержать в Украине 33 боевиков российской частной военной компании „Вагнер“. Операцию сорвали в последний момент, что привело к политическому скандалу в Украине.

Роман Червинский находился под арестом с 24 апреля 2023 года по 17 июля 2024 года. Бывший президент Украины Петр Порошенко, до сих пор сохраняющий политические амбиции, внес за Червинского залог в размере 9 084 000 гривен (более 200 000 евро).

Сейчас Червинский находится под домашним арестом по подозрению в превышении служебных полномочий. Предполагается, что Червинский и единомышленниками решили самовольно провести спецоперацию по захвату российского боевого самолета, пилот которого якобы согласился перейти на сторону Украины. По версии следствия, „операция“ проходила без согласования с госорганами и вопреки замечаниям СБУ. В итоге Россия получила данные о размещении военнослужащих Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов, а 23 июля 2022 года атаковала аэродром Канатово в Кировоградской области - погиб командир части, ранены 17 человек. Украина потеряла два боевых истребителя, серьезно пострадали взлетная полоса, техника и здания.

Об украинской разведке и странных смертях в России

„Мы общаемся с нашими коллегами из западных спецслужб, и мы едины во мнении: когда человек делает работу для нас на своей идеологической основе, он уверен в том, что делает правильные вещи. Это более эффективно, нежели сломать человека“, — говорит Червинский.

„Я могу привести примеры. Например, человек, который в свое время убил Бандеру, Сташинский, в конце концов убежал из Советского Союза, потому что держался на страхе (..). И на страхе его заставили это сделать, обманули, заставили убить, дали ему инструментарий, полностью отработали механизм, как это сделать, план операции. Он это сделал, а через какое-то время осознал, что натворил, и убежал в Берлин. (..) Такой агент может сделать какую-то одну работу, но не может быть системным. Это поверхностная работа, не та, для чего разведка на самом деле существует“, — отмечает Червинский.

„Я наблюдал загадочные смерти людей, которые были связаны с Россией, их хронологию видел- там из окон падали. Но самое страшное — это то, что там детей и жен ножом убивали. Это какие-то символические казни, насколько я понимаю. И это именно то, что понимает Путин, — считает Червинский. — Я думаю, он чувствует, что люди с вершины пирамиды, у которых достаточно денег, понимают то, что происходит на самом деле, что они движутся в пропасть... Что это путь к разрушению их страны, и, возможно, начали выражать некоторое сопротивление. Эти люди управляют финансовыми потоками. Свобода мысли – она заразительна. Это может вызвать мини-революцию в умах людей, которую Путин не хочет распространять на улицы“.

„Стараюсь уходить от этих комментариев“: взрывал ли Червинский газопровод Nord Stream?

26 сентября 2022 года на газопроводах Nord Stream произошли мощные взрывы, вызвавшие масштабные утечки. Расследование выявило возможную связь арендованной в Германии яхты Andromeda с организацией подрывов. Яхту арендовала группа лиц, использовавших поддельные документы. На борту были обнаружены следы взрывчатых веществ, которые могли совпадать с использованными для подрыва трубопроводов. Считается, что яхта могла служить платформой для водолазов, устанавливавших взрывчатку на трубопроводы.

Роман Червинский находился под арестом с 24 апреля 2023 года по 17 июля 2024 года. Он был освобожден после внесения за него залога в размере 9 084 000 гривен (более 200 000 евро).

Следователи установили, что Andromeda находилась в районе предполагаемой диверсии в период, совпадающий с подготовкой к взрывам. Хотя официально виновные не были названы, собранные улики указывают на то, что Andromeda могла быть использована для осуществления операции. Именно Червинского подозревают в том, что он и есть координатор взрывов на „Северном потоке“.

„Я не могу оценить это [техническую часть операции], потому что не понимаю, как это вообще возможно, — уклончиво говорит Червинский. - В таких операциях оцениваются все риски, надо знать технические задачи, какие там выполняются, сколько взрывчатки, какая глубина погружения, какие нужны технические средства. (..) Я стараюсь уходить от комментариев этих, потому что каждый комментарий — это теоретические какие-то размышления, которые слабо привязаны. Сам я не дайвер, я не взрывник лично. Вот эти все вещи я не могу комментировать, у меня недостаточно профессиональных знаний в этом плане“.

„Моя позиция такова: поскольку „Газпром“ финансировал две российские частные армии, которые в то время воевали на Украине, и учитывая, что к тому моменту Россия уже уничтожила большую часть энергетической и гражданской инфраструктуры Украины, „Северный поток“ был законной целью, — говорит он. - Если немцы подозревают, что это сделали украинцы, им следует просто закрыть расследование взрывов, как это сделали другие страны. Что там исследовать? Если бы это сделал кто-то извне, например, итальянцы или американцы, это было бы преступлением, потому что они не воюют с Россией. Но если украинцы это сделали, то это был совершенно законный способ защитить себя от врага“.

О спецоперации против бойцов „Вагнера“

В 2020 году Червинский курировал операцию по заманиванию бойцов частной военной компании „Вагнер“ в Беларусь. Утверждается, что целью был захват членов ЧВК для их последующей передачи Украине.

Червинский сомневается, что члены парусника „Андромеда“ могли установить взрывчатку на газовых трубах.

„Сыграло знание ситуации со стороны наших ребят, оперативников, о том, что все миссии, всех ЧВК сопровождают и заказывают очень много от имени (нефтяной компании) „Лукойл“, — говорит Червинский. - И под видом „Лукойла“ был предложен им охранный бизнес на территории Венесуэлы, и они согласились. Они получили какие-то предоплаты по этому поводу, по 20 тысяч рублей, насколько я помню. И они подумали, что это так и есть. Они не знали, что имеют дело с кем-то другим. Поэтому такая операция под чужим флагом, она очень была эффективна и результативна.

Когда мы увидели, что они присылают нам свои резюме, в которых полностью открывают все свои подвиги и в Украине, и другие, и медали, и награждения Путиным за сбитие наших самолетов, мы поняли, что они клюнули и доверились нам полностью. Они знали, что там, в Венесуэле, есть вышки, которые работают на „Лукойл“. Поэтому ничего и не cтали проверять. Мы просто создали там маленькую фирмочку, от имени которой несколько звонков было создано“.

Пикет в поддержку Червинского.

„Там было 4 человека, которые сбивали наши самолеты и хвастались тем, что показывали нам документы и награждения. Погибло очень много ребят. И когда мы подбирали людей для выезда, мы так и просили - подбирайте нам тех, кто работает с ПЗРК. С системой, которая сбивает самолеты. И я напрямую со следователями передал эти материалы. И они мне буквально на следующий день уже вечером подтвердили, что 8 человек — это те, кто участвовали в сбитии наших самолетов, вертолетов и которые стояли рядом с системой БУК“, — вспоминает Червинский.

Полное интервью с Романом Червинским

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