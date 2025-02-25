ИНТЕРВЬЮ | По мнению Зеленского, Трамп верит российской лжи. Украинский разведчик: Зеленский и сам попал перед войной в путинские сети

26 сентября 2022 года на газопроводах Nord Stream произошли мощные взрывы, вызвавшие масштабные утечки. Расследование выявило возможную связь арендованной в Германии яхты Andromeda с организацией подрывов. Яхту арендовала группа лиц, использовавших поддельные документы. На борту были обнаружены следы взрывчатых веществ, которые могли совпадать с использованными для подрыва трубопроводов. Считается, что яхта могла служить платформой для водолазов, устанавливавших взрывчатку на трубопроводы.

„Я наблюдал загадочные смерти людей, которые были связаны с Россией, их хронологию видел- там из окон падали. Но самое страшное — это то, что там детей и жен ножом убивали. Это какие-то символические казни, насколько я понимаю. И это именно то, что понимает Путин, — считает Червинский. — Я думаю, он чувствует, что люди с вершины пирамиды, у которых достаточно денег, понимают то, что происходит на самом деле, что они движутся в пропасть... Что это путь к разрушению их страны, и, возможно, начали выражать некоторое сопротивление. Эти люди управляют финансовыми потоками. Свобода мысли – она заразительна. Это может вызвать мини-революцию в умах людей, которую Путин не хочет распространять на улицы“.

„Я могу привести примеры. Например, человек, который в свое время убил Бандеру, Сташинский, в конце концов убежал из Советского Союза, потому что держался на страхе (..). И на страхе его заставили это сделать, обманули, заставили убить, дали ему инструментарий, полностью отработали механизм, как это сделать, план операции. Он это сделал, а через какое-то время осознал, что натворил, и убежал в Берлин. (..) Такой агент может сделать какую-то одну работу, но не может быть системным. Это поверхностная работа, не та, для чего разведка на самом деле существует“, — отмечает Червинский.

„Мы общаемся с нашими коллегами из западных спецслужб, и мы едины во мнении: когда человек делает работу для нас на своей идеологической основе, он уверен в том, что делает правильные вещи. Это более эффективно, нежели сломать человека“, — говорит Червинский.

Сейчас Червинский находится под домашним арестом по подозрению в превышении служебных полномочий. Предполагается, что Червинский и единомышленниками решили самовольно провести спецоперацию по захвату российского боевого самолета, пилот которого якобы согласился перейти на сторону Украины. По версии следствия, „операция“ проходила без согласования с госорганами и вопреки замечаниям СБУ. В итоге Россия получила данные о размещении военнослужащих Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов, а 23 июля 2022 года атаковала аэродром Канатово в Кировоградской области - погиб командир части, ранены 17 человек. Украина потеряла два боевых истребителя, серьезно пострадали взлетная полоса, техника и здания.

Роман Червинский находился под арестом с 24 апреля 2023 года по 17 июля 2024 года. Бывший президент Украины Петр Порошенко, до сих пор сохраняющий политические амбиции, внес за Червинского залог в размере 9 084 000 гривен (более 200 000 евро).

В 2023 году газета The Washington Post связала Червинского с подрывом российского газопровода Nord Stream. Одна из самых громких операций, которую разрабатывал Червинский – попытка выманить из РФ и задержать в Украине 33 боевиков российской частной военной компании „Вагнер“. Операцию сорвали в последний момент, что привело к политическому скандалу в Украине.

Следователи установили, что Andromeda находилась в районе предполагаемой диверсии в период, совпадающий с подготовкой к взрывам. Хотя официально виновные не были названы, собранные улики указывают на то, что Andromeda могла быть использована для осуществления операции. Именно Червинского подозревают в том, что он и есть координатор взрывов на „Северном потоке“.

„Я не могу оценить это [техническую часть операции], потому что не понимаю, как это вообще возможно, — уклончиво говорит Червинский. - В таких операциях оцениваются все риски, надо знать технические задачи, какие там выполняются, сколько взрывчатки, какая глубина погружения, какие нужны технические средства. (..) Я стараюсь уходить от комментариев этих, потому что каждый комментарий — это теоретические какие-то размышления, которые слабо привязаны. Сам я не дайвер, я не взрывник лично. Вот эти все вещи я не могу комментировать, у меня недостаточно профессиональных знаний в этом плане“.

„Моя позиция такова: поскольку „Газпром“ финансировал две российские частные армии, которые в то время воевали на Украине, и учитывая, что к тому моменту Россия уже уничтожила большую часть энергетической и гражданской инфраструктуры Украины, „Северный поток“ был законной целью, — говорит он. - Если немцы подозревают, что это сделали украинцы, им следует просто закрыть расследование взрывов, как это сделали другие страны. Что там исследовать? Если бы это сделал кто-то извне, например, итальянцы или американцы, это было бы преступлением, потому что они не воюют с Россией. Но если украинцы это сделали, то это был совершенно законный способ защитить себя от врага“.

О спецоперации против бойцов „Вагнера“

В 2020 году Червинский курировал операцию по заманиванию бойцов частной военной компании „Вагнер“ в Беларусь. Утверждается, что целью был захват членов ЧВК для их последующей передачи Украине.