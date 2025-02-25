ИНТЕРВЬЮ | По мнению Зеленского, Трамп верит российской лжи. Украинский разведчик: Зеленский и сам попал перед войной в путинские сети
Украинский разведчик, полковник Роман Червинский находится под домашним арестом: правоохранительные органы Украины подозревают его в попытке провести самовольную спецоперацию. В разговоре с издателем Delfi Хансом Луйком Червинский рассказывает о том, как действовали украинские спецслужбы в ходе полномасштабного вторжения России.
Об украинской разведке и странных смертях в России
„Мы общаемся с нашими коллегами из западных спецслужб, и мы едины во мнении: когда человек делает работу для нас на своей идеологической основе, он уверен в том, что делает правильные вещи. Это более эффективно, нежели сломать человека“, — говорит Червинский.
„Я могу привести примеры. Например, человек, который в свое время убил Бандеру, Сташинский, в конце концов убежал из Советского Союза, потому что держался на страхе (..). И на страхе его заставили это сделать, обманули, заставили убить, дали ему инструментарий, полностью отработали механизм, как это сделать, план операции. Он это сделал, а через какое-то время осознал, что натворил, и убежал в Берлин. (..) Такой агент может сделать какую-то одну работу, но не может быть системным. Это поверхностная работа, не та, для чего разведка на самом деле существует“, — отмечает Червинский.
„Я наблюдал загадочные смерти людей, которые были связаны с Россией, их хронологию видел- там из окон падали. Но самое страшное — это то, что там детей и жен ножом убивали. Это какие-то символические казни, насколько я понимаю. И это именно то, что понимает Путин, — считает Червинский. — Я думаю, он чувствует, что люди с вершины пирамиды, у которых достаточно денег, понимают то, что происходит на самом деле, что они движутся в пропасть... Что это путь к разрушению их страны, и, возможно, начали выражать некоторое сопротивление. Эти люди управляют финансовыми потоками. Свобода мысли – она заразительна. Это может вызвать мини-революцию в умах людей, которую Путин не хочет распространять на улицы“.
„Стараюсь уходить от этих комментариев“: взрывал ли Червинский газопровод Nord Stream?
26 сентября 2022 года на газопроводах Nord Stream произошли мощные взрывы, вызвавшие масштабные утечки. Расследование выявило возможную связь арендованной в Германии яхты Andromeda с организацией подрывов. Яхту арендовала группа лиц, использовавших поддельные документы. На борту были обнаружены следы взрывчатых веществ, которые могли совпадать с использованными для подрыва трубопроводов. Считается, что яхта могла служить платформой для водолазов, устанавливавших взрывчатку на трубопроводы.
Следователи установили, что Andromeda находилась в районе предполагаемой диверсии в период, совпадающий с подготовкой к взрывам. Хотя официально виновные не были названы, собранные улики указывают на то, что Andromeda могла быть использована для осуществления операции. Именно Червинского подозревают в том, что он и есть координатор взрывов на „Северном потоке“.
„Я не могу оценить это [техническую часть операции], потому что не понимаю, как это вообще возможно, — уклончиво говорит Червинский. - В таких операциях оцениваются все риски, надо знать технические задачи, какие там выполняются, сколько взрывчатки, какая глубина погружения, какие нужны технические средства. (..) Я стараюсь уходить от комментариев этих, потому что каждый комментарий — это теоретические какие-то размышления, которые слабо привязаны. Сам я не дайвер, я не взрывник лично. Вот эти все вещи я не могу комментировать, у меня недостаточно профессиональных знаний в этом плане“.
„Моя позиция такова: поскольку „Газпром“ финансировал две российские частные армии, которые в то время воевали на Украине, и учитывая, что к тому моменту Россия уже уничтожила большую часть энергетической и гражданской инфраструктуры Украины, „Северный поток“ был законной целью, — говорит он. - Если немцы подозревают, что это сделали украинцы, им следует просто закрыть расследование взрывов, как это сделали другие страны. Что там исследовать? Если бы это сделал кто-то извне, например, итальянцы или американцы, это было бы преступлением, потому что они не воюют с Россией. Но если украинцы это сделали, то это был совершенно законный способ защитить себя от врага“.
О спецоперации против бойцов „Вагнера“
В 2020 году Червинский курировал операцию по заманиванию бойцов частной военной компании „Вагнер“ в Беларусь. Утверждается, что целью был захват членов ЧВК для их последующей передачи Украине.
„Сыграло знание ситуации со стороны наших ребят, оперативников, о том, что все миссии, всех ЧВК сопровождают и заказывают очень много от имени (нефтяной компании) „Лукойл“, — говорит Червинский. - И под видом „Лукойла“ был предложен им охранный бизнес на территории Венесуэлы, и они согласились. Они получили какие-то предоплаты по этому поводу, по 20 тысяч рублей, насколько я помню. И они подумали, что это так и есть. Они не знали, что имеют дело с кем-то другим. Поэтому такая операция под чужим флагом, она очень была эффективна и результативна.
Когда мы увидели, что они присылают нам свои резюме, в которых полностью открывают все свои подвиги и в Украине, и другие, и медали, и награждения Путиным за сбитие наших самолетов, мы поняли, что они клюнули и доверились нам полностью. Они знали, что там, в Венесуэле, есть вышки, которые работают на „Лукойл“. Поэтому ничего и не cтали проверять. Мы просто создали там маленькую фирмочку, от имени которой несколько звонков было создано“.
„Там было 4 человека, которые сбивали наши самолеты и хвастались тем, что показывали нам документы и награждения. Погибло очень много ребят. И когда мы подбирали людей для выезда, мы так и просили - подбирайте нам тех, кто работает с ПЗРК. С системой, которая сбивает самолеты. И я напрямую со следователями передал эти материалы. И они мне буквально на следующий день уже вечером подтвердили, что 8 человек — это те, кто участвовали в сбитии наших самолетов, вертолетов и которые стояли рядом с системой БУК“, — вспоминает Червинский.