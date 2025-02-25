„Возможно, Шаламе получит за эту роль Оскар“: свежая рецензия на фильм „Никому не известный“

В байопике Джеймса Мэнголда мы на протяжении двух часов двадцати минут видим, как Тимоти Шаламе изображает Боба Дилана. Изображает успешно, правдоподобно, с учётом того, что я никогда не видел Дилана в жизни, и только пару раз смотрел записи его концертов.

Кроме того, Эдвард Нортон изображает Пита Сигера, Бойд Холбрук изображает Джонни Кэша, а Моника Барбаро изображает Джоан Баэз. Все с большей или меньшей степенью достоверности. Всё это всё равно концентрическими кругами расходится вокруг Шаламе, изображающего Дилана. Он, как известно, даже поёт в этом фильме сам, что, конечно, преисполняет нас ещё большего преклонения перед талантами Шаламе, но не очень приближает нас к Дилану.

Впрочем, он похож, что уж тут говорить. Если попробовать рассмотреть это произведение искусства как полноценный и нормальный фильм, а не бенефис Шаламе, можно сказать, что главным конфликтом в нём является противостояние „тру“ и „нетру“ бардовской песни, или, как она почему-то называлась на заре своего существования в США, фолк-музыки. К „тру“ крылу относится уже упомянутый Пит Сигер, дядечка, который прославился в пятидесятые, бренча на банджо (то ли фишка у него такая была, то ли на гитаре не выучился) и распевая в основном околополитические песенки. Теперь Пит Сигер и его друзья стеной стоят за идеалы, бардовская песня не может играться в электричестве, не может исполняться в составе банды, исполнитель должен быть на сцене один, и голос его должен одиноким, но сильным призывом вдохновлять молодёжь айдахщины на подвиги. К „нетру“ принадлежит наш протагонист, который (в исполнении Шаламе) считает, что музыка границ не имеет, дозволено всё, и мерилом является только талант.