„Возможно, Шаламе получит за эту роль Оскар“: свежая рецензия на фильм „Никому не известный“
Кинокритик и писатель П.И. Филимонов посмотрел фильм „Никому не известный“ и поделился своими впечатлениями в рецензии.
В байопике Джеймса Мэнголда мы на протяжении двух часов двадцати минут видим, как Тимоти Шаламе изображает Боба Дилана. Изображает успешно, правдоподобно, с учётом того, что я никогда не видел Дилана в жизни, и только пару раз смотрел записи его концертов.
Кроме того, Эдвард Нортон изображает Пита Сигера, Бойд Холбрук изображает Джонни Кэша, а Моника Барбаро изображает Джоан Баэз. Все с большей или меньшей степенью достоверности. Всё это всё равно концентрическими кругами расходится вокруг Шаламе, изображающего Дилана. Он, как известно, даже поёт в этом фильме сам, что, конечно, преисполняет нас ещё большего преклонения перед талантами Шаламе, но не очень приближает нас к Дилану.
Впрочем, он похож, что уж тут говорить. Если попробовать рассмотреть это произведение искусства как полноценный и нормальный фильм, а не бенефис Шаламе, можно сказать, что главным конфликтом в нём является противостояние „тру“ и „нетру“ бардовской песни, или, как она почему-то называлась на заре своего существования в США, фолк-музыки. К „тру“ крылу относится уже упомянутый Пит Сигер, дядечка, который прославился в пятидесятые, бренча на банджо (то ли фишка у него такая была, то ли на гитаре не выучился) и распевая в основном околополитические песенки. Теперь Пит Сигер и его друзья стеной стоят за идеалы, бардовская песня не может играться в электричестве, не может исполняться в составе банды, исполнитель должен быть на сцене один, и голос его должен одиноким, но сильным призывом вдохновлять молодёжь айдахщины на подвиги. К „нетру“ принадлежит наш протагонист, который (в исполнении Шаламе) считает, что музыка границ не имеет, дозволено всё, и мерилом является только талант.
Ясно, какой позиции сочувствуют авторы фильма, ясно, какой позиции придерживаемся и мы, зрители. Не только потому, что Шаламе в разы обаятельнее Эдварда Нортона (в этой роли, исключительно в этом образе Пита Сигера), но и потому что мы смотрим на всю эту историю уже с некоторого временного отдаления и знаем, кто победил.
В целом Мэнголд снял просто качественный байопик, который, однако, не является ни шедевром кинематографа, ни новым его словом. Качественный крепкий мейнстрим, но кто сказал, что такие фильмы не нужны? К тому же уже выросло некоторое поколение людей, которые знают и любят Шаламе, но не в курсе, кто такой Боб Дилан, и этот фильм выполняет для них образовательную функцию. Думаю, в этом его несомненное достоинство, и за это что режиссёру, что Шаламе нужно сказать спасибо.
Вполне возможно, что Шаламе получит за эту роль Оскар, шансы, полагаю, достаточно высоки. Вполне нормально, что у этого фильма есть свои поклонники. Только вот всё равно мне кажется, что Боб Дилан – слишком сложная и слишком важная в мировом масштабе фигура, чтобы с ним было всё так благостно, просто и причёсано (несмотря на растрёпанную шевелюру Шаламе). Так что всё равно лучшим байопиком про Боба Дилана остаётся „Меня там нет“ Тодда Хейнса. Прости меня, Тимоти.