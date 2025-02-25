„Рынок глубоко разрушен“: Эстонский стартап прекращает работу

Речь идет о стартапе Solid World, который зародился как подразделение eAgronom и отделился от него летом 2022 года. Возглавлял стартап сооснователь eAgronom Стенвер Йеркку, а идея компании заключалась в том, чтобы сделать торговлю углеродными деривативами более прозрачной, используя, среди прочего, блокчейн.

„С большим сожалением мы приняли решение закрыть Solid World, — сообщил стартап в публикации на LinkedIn. – Несмотря на все усилия, мы пришли к выводу, что добровольный углеродный рынок глубоко разрушен, и даже в лучшем случае его исправление займет годы“.

Основатели Solid World подтвердили, что по-прежнему видят потенциал рыночных климатических решений, но реальность такова, что ведущие углеродные реестры и склонные к гринвошингу организации толкают рынок в сторону более дешевых и сомнительных углеродных кредитов. Необходимы более строгие требования, устанавливаемые и контролируемые государствами, подчеркнули в Solid World.

В каком состоянии сейчас стартап-сектор?

В целом, оборот эстонского стартап-сектора вырос в прошлом году на 15%, достигнув 3,9 млрд евро, а сумма уплаченных государству налогов составила 750 млн евро. Оборот стартапов возрастом до пяти лет увеличился на 20% и составил 444 млн евро.

По данным Startup Estonia, в конце 2024 года в Эстонии насчитывалось около 1600 стартап-компаний. По словам руководителя Startup Estonia Вайдо Миххейма, несмотря на продолжающуюся турбулентность на мировых рынках, эстонский стартап-сектор остаётся стабильным. „Прошлый год был нелёгким для основателей, но стартап-сектор продемонстрировал стабильный рост, являясь также важным налогоплательщиком для государства. Приятно отметить, что молодые стартапы в возрасте до 5 лет также продемонстрировали стабильный рост оборота и в привлеченных инвестиций“, – подчеркнул Миххейм.