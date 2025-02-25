За рубежом
25.02.2025, 17:44

„Если получит в нос, может, тогда и успокоится“: Командарм Литовской армии о Путине

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: MNStudio | Shutterstock

Только США могут остановить российского президента Владимира Путина, который понимает лишь язык силы, убежден начальник командующий Литовской армией генерал Раймундас Вайкшнорас. Об этом пишет литовский портал Delfi.

„Он как гангстер. Если получит в нос, может быть, тогда и успокоится. Только Америка, мировая сверхдержава, с ее ядерным арсеналом может диктовать условия“, - заявил командующий армией в программе LRT PLIUS.

„Пока у нас есть два американских батальона – бронетанковый и артиллерийский. Время от времени прилетают и улетают бомбардировщики. У нас есть тренировочный полигон в Казлу-Руде. Проводятся учения с участием наших авианаводчиков и американцев. Сотрудничают флоты. Процессы продолжаются“, - добавил он.

Однако, по его словам, для того чтобы максимально защитить себя от потенциальных угроз, важна не только военная мощь, но и способность управлять страной изнутри. По словам командующего армией, крайне важно, чтобы службам государственной безопасности были предоставлены все возможности для эффективной проверки и, при необходимости, пресечения лиц, прибывающих в Литву из других стран, и их намерений.

„И мы также тренируемся, как пресекать провокации, у нас есть планы. Всегда могут возникнуть ситуации, о которых мы сегодня, возможно, не подумали. Коварный враг – Россия – тоже не дремлет. Они наблюдают, ищут наши слабые места. Все службы должны объединиться и нести ответственность за безопасность родины“, - добавил он.

В понедельник, 24 февраля страны Северной Европы и Балтии (NB8) объявили о решении в течение 2025 года обеспечить снаряжением и обучить украинское подразделение размером с бригаду.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал в Киеве заявил, что страны Северной Европы и Балтии намерены совместно обеспечить подразделение выучкой, снаряжением и боеприпасами. Конкретные шаги будут согласованы в ближайшем будущем.

Эстония увеличит военную помощь Украине на четверть, закупив 10 тыс. снарядов на 25 млн евро, а также предоставит помощь оборонной промышленности на 100 млн евро.

Михал подчеркнул, что Украина борется не только за себя, но и за весь мир, основанный на правилах.

24 февраля, в годовщину начала войны, Михал участвовал в памятных мероприятиях, встречах с Зеленским и международном саммите в поддержку Украины.

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