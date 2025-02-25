„Если получит в нос, может, тогда и успокоится“: Командарм Литовской армии о Путине

„Он как гангстер. Если получит в нос, может быть, тогда и успокоится. Только Америка, мировая сверхдержава, с ее ядерным арсеналом может диктовать условия“, - заявил командующий армией в программе LRT PLIUS.

„Пока у нас есть два американских батальона – бронетанковый и артиллерийский. Время от времени прилетают и улетают бомбардировщики. У нас есть тренировочный полигон в Казлу-Руде. Проводятся учения с участием наших авианаводчиков и американцев. Сотрудничают флоты. Процессы продолжаются“, - добавил он.

Однако, по его словам, для того чтобы максимально защитить себя от потенциальных угроз, важна не только военная мощь, но и способность управлять страной изнутри. По словам командующего армией, крайне важно, чтобы службам государственной безопасности были предоставлены все возможности для эффективной проверки и, при необходимости, пресечения лиц, прибывающих в Литву из других стран, и их намерений.

„И мы также тренируемся, как пресекать провокации, у нас есть планы. Всегда могут возникнуть ситуации, о которых мы сегодня, возможно, не подумали. Коварный враг – Россия – тоже не дремлет. Они наблюдают, ищут наши слабые места. Все службы должны объединиться и нести ответственность за безопасность родины“, - добавил он.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал в Киеве заявил, что страны Северной Европы и Балтии намерены совместно обеспечить подразделение выучкой, снаряжением и боеприпасами. Конкретные шаги будут согласованы в ближайшем будущем.

Эстония увеличит военную помощь Украине на четверть, закупив 10 тыс. снарядов на 25 млн евро, а также предоставит помощь оборонной промышленности на 100 млн евро.

Михал подчеркнул, что Украина борется не только за себя, но и за весь мир, основанный на правилах.

24 февраля, в годовщину начала войны, Михал участвовал в памятных мероприятиях, встречах с Зеленским и международном саммите в поддержку Украины.

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