ФОТО И ВИДЕО | С осени в ряде школ появится искусственный интеллект. Каллас: несмотря на риски, мы решились это сделать

До сих пор мнения об использовании ИИ в учебной работе очень неоднозначны. „Скептически относятся там, где немного не хватает опыта и знаний о том, что это такое (искусственный интеллект — ред.), и поэтому при внедрении искусственного интеллекта нужно начитать всё-таки с обучения“, - сказала министр образования и науки Кристина Каллас .

„Учителя — наш самый главный актив, мы должны доверять учителям, они знают, как построить учебный процесс и тогда, когда в классе есть ИИ или дома используется ИИ, - отметила Каллас. - ИИ может сегодня очень сильно помочь и быть помощником-наставником в этом процессе, но у ученика должны быть соответствующие навыки, а учитель должен обладать знаниями о том, как выстроить этот учебный процесс“.