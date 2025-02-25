ФОТО И ВИДЕО | С осени в ряде школ появится искусственный интеллект. Каллас: несмотря на риски, мы решились это сделать(17)
В Кадриоргском дворце был представлен проект TI-hüpe, инспирированный известной программой „Прыжок тигра“ (по компьютеризации сферы образования, которая была запущена в 1996 году). Это проект по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в школьную систему. Часть учеников и учителей должны соприкоснуться с ИИ уже в сентябре, свой вклад в проект внесет и частный сектор, который уже ведет переговоры с глобальными компаниями.
До сих пор мнения об использовании ИИ в учебной работе очень неоднозначны. „Скептически относятся там, где немного не хватает опыта и знаний о том, что это такое (искусственный интеллект — ред.), и поэтому при внедрении искусственного интеллекта нужно начитать всё-таки с обучения“, - сказала министр образования и науки Кристина Каллас.