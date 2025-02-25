Новости Эстонии
25.02.2025, 19:50

ФОТО И ВИДЕО | С осени в ряде школ появится искусственный интеллект. Каллас: несмотря на риски, мы решились это сделать

 (17)
Руководитель проекта: никто не представляет, каким он будет

В Кадриоргском дворце был представлен проект TI-hüpe, инспирированный известной программой „Прыжок тигра“ (по компьютеризации сферы образования, которая была запущена в 1996 году). Это проект по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в школьную систему. Часть учеников и учителей должны соприкоснуться с ИИ уже в сентябре, свой вклад в проект внесет и частный сектор, который уже ведет переговоры с глобальными компаниями.

До сих пор мнения об использовании ИИ в учебной работе очень неоднозначны. „Скептически относятся там, где немного не хватает опыта и знаний о том, что это такое (искусственный интеллект — ред.), и поэтому при внедрении искусственного интеллекта нужно начитать всё-таки с обучения“, - сказала министр образования и науки Кристина Каллас.

„Учителя — наш самый главный актив, мы должны доверять учителям, они знают, как построить учебный процесс и тогда, когда в классе есть ИИ или дома используется ИИ, - отметила Каллас. - ИИ может сегодня очень сильно помочь и быть помощником-наставником в этом процессе, но у ученика должны быть соответствующие навыки, а учитель должен обладать знаниями о том, как выстроить этот учебный процесс“.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (17)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии