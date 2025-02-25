Владимир Свет предлагает для строительства нового здания Транспортного департамента район Ласнамяэ(1)
По словам министра инфраструктуры Владимира Света (Социал-демократическая партия), в будущем для Транспортного департамента необходимо построить новое офисное здание, в котором будут сосредоточены как нынешние офисы, так и сервисные функции, передает RusERR.
Свет заявил, что вопрос о новом здании стоял на повестке дня с тех пор, как он вступил в должность министра. При рассмотрении этого вопроса выяснилось, что в Таллинне и его окрестностях у Транспортного департамента насчитывается в общей сложности шесть различных офисных помещений.
Министр напомнил, что Транспортный департамент был создан путем объединения Авиационного департамента, Департамента шоссейных дорог и Департамента водных путей сообщения, и некоторые помещения остались от этих учреждений. По данным Транспортного департамента, общая площадь зданий составляет 12 000 квадратных метров.
Свет отметил, что для двух из шести объектов недвижимости департамента договоры аренды необходимо расторгнуть, а четыре объекта должны быть проданы для строительства будущего здания. „Это позволило бы более или менее один к одному перенести затраты на строительство нового дома“, – сказал министр.
„Скорее всего, новое здание будет расположено в районе Ласнамяэ. Там есть несколько потенциальных незастроенных участков. Часть из них принадлежит городу, а часть – государству“, – добавил Свет.