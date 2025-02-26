Образование по интересам на эстонском языке в Таллинне станет доступнее и качественнее

Вице-мэр Таллинна Алексей Яшин подчеркнул, что внешкольные занятия играют важную роль в переходе на эстонский язык обучения, поэтому педагогам необходимо уверенное владение государственным языком. „ Кружки и секции дают детям возможность практиковать язык и за пределами школы, тем самым помогая им успешнее справляться с учебой на эстонском языке, – сказал Яшин. – Чтобы максимально использовать этот потенциал, важно расширить выбор кружков, доступных на эстонском языке, и гарантировать, что преподаватели владеют им на должном уровне. Новые требования создают основу для единой системы образования по интересам, в которой молодежь с разными родными языками сможет обучаться вместе, общаться и получать качественные знания на эстонском языке“. По его словам, повышение квалификационных требований полностью обосновано, поскольку минимальная заработная плата учителей муниципальных школ по интересам уже приравнена к уровню школьных педагогов. „С сентября мы за счет городского бюджета увеличиваем минимальную ставку для квалифицированных педагогов до 1920 евро, что позволит привлечь лучших специалистов и повысить общий уровень образования по интересам“, – добавил Яшин.