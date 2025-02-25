Председатели парламентов подчеркнули важность совместных усилий для поддержки Украины

Председатели парламентов отмечают в заявлении, что несмотря на старания Украины и международной общественности завершить вооруженную агрессию со стороны Российской Федерации и достичь всеобщего, справедливого и устойчивого мира, Российская Федерация не желает отказываться от своих преступных целей по оккупации всей территории Украины и уничтожению государственности и национального самосознания украинцев. „Для того, чтобы побороть агрессора и не допустить распространения хаоса и войны по всему миру, сохранение трансатлантического единства и согласованности совместных усилий важнее, чем когда-либо ранее“, – сообщают они.

Председатели парламентов призывают государства мира, их парламенты и правительства работать во имя того, чтобы еще больше повысить военную, политическую, экономическую, финансовую и гуманитарную помощь и поддержку Украине. Они также призывают более активно прилагать усилия для того, чтобы ужесточить санкции против Российской Федерации, ее военно-промышленного комплекса, энергетического сектора, финансовых сетей, цифровой инфраструктуры и теневого флота, а также ввести санкции в отношении предприятий, помогающих Российской Федерации обойти санкции.

Председатели парламентов обещают продолжить призывать к дальнейшей поддержке восстановления Украины, проведения реформ и модернизации, а также инвестициям в них. „Это включает в себя предоставление внеочередной помощи для удовлетворения срочных нужд; выполнение проектов раннего восстановления; создание привлекательной предпринимательской среды, чтобы способствовать притоку частных инвестиций в Украину; предоставление возможностей местным общинам в полной мере принять участие в восстановлении страны, а также активное вовлечение гражданского общества в процесс восстановления“, – сообщают председатели парламентов, подчеркивая важность поддержки крупных внешних инвестиций в оборонную промышленность Украины.