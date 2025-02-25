В Эстонию запретили въезд 13 иностранцам за прошедшие выходные. Причины разные

На пограничном пункте в Нарве не пустили в Эстонию 13 иностранцев. Как сообщает пресс-служба Идаской префектуры, причины запрета на въезд разные. Чаще всего людей отправляли обратно в Россию из-за отсутствия у них необходимых документов, неясных показаний о цели визита в Эстонию или пограничники видели в иностранцах угрозу общественному порядку.