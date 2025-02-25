В Эстонию запретили въезд 13 иностранцам за прошедшие выходные. Причины разные
На пограничном пункте в Нарве не пустили в Эстонию 13 иностранцев. Как сообщает пресс-служба Идаской префектуры, причины запрета на въезд разные. Чаще всего людей отправляли обратно в Россию из-за отсутствия у них необходимых документов, неясных показаний о цели визита в Эстонию или пограничники видели в иностранцах угрозу общественному порядку.
Среди тех, кого не пустили в страну, были трое израильтян, по двое граждан Молдовы и Кыргызстана, по одному гражданину Колумбии, Чили, Мексики, Сербии, Италии и России.
Напоминаем, что правительство Эстонии подписало указ о необходимости закрытия погранпункта Нарва-1 в период с 30 апреля по 2 мая. Причина: учения Департамента полиции и погранохраны. Подробнее об этом читайте в нашем материале: „Эстония закроет нарвскую границу с Россией с 30 апреля по 2 мая“.