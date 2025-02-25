В Харьюмаа у нескольких сотен водителей праздничный день оказался подпорчен

„Вчера в самом деле в Харьюмаа можно было наткнуться на мобильные камеры, которые в течение дня зафиксировали 197 случаев превышения скорости“, - сообщила изданию Forte пресс-служба полиции.

По информации стражей порядка, эти камеры в понедельник работали в Таллинне на Клоогаранна теэ, а также на Вильяндиском шоссе и Тартуском шоссе.