25.02.2025, 17:10
В Харьюмаа у нескольких сотен водителей праздничный день оказался подпорчен(7)
ФОТО: Foto: Teet Malsroos, Õhtuleht
24 февраля, в День независимости ЭР, у дорожной полиции был полноценный рабочий день: с помощью мобильных камер сразу в трех местах Харьюмаа полицейские измеряли скорость движения транспорта.
„Вчера в самом деле в Харьюмаа можно было наткнуться на мобильные камеры, которые в течение дня зафиксировали 197 случаев превышения скорости“, - сообщила изданию Forte пресс-служба полиции.
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