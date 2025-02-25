ЧП и криминал
25.02.2025, 17:10

В Харьюмаа у нескольких сотен водителей праздничный день оказался подпорчен

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Мобильная камера для измерения скорости
Мобильная камера для измерения скорости
ФОТО: Foto: Teet Malsroos, Õhtuleht

24 февраля, в День независимости ЭР, у дорожной полиции был полноценный рабочий день: с помощью мобильных камер сразу в трех местах Харьюмаа полицейские измеряли скорость движения транспорта.

„Вчера в самом деле в Харьюмаа можно было наткнуться на мобильные камеры, которые в течение дня зафиксировали 197 случаев превышения скорости“, - сообщила изданию Forte пресс-служба полиции.

По информации стражей порядка, эти камеры в понедельник работали в Таллинне на Клоогаранна теэ, а также на Вильяндиском шоссе и Тартуском шоссе.

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