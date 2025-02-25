На выходных в Харьюмаа случилось три поножовщины, один случай транслировался в TikTok

24 февраля в начале пятого часа дня в Центр тревоги поступила информация со ссылкой на трансляцию в социальной сети TikTok: сообщалось о предположительно нуждающемся в помощи мужчине, которого ударили в Таллинне ножом. На сообщение отреагировали несколько патрулей и скорая помощь. На месте происшествия выяснилось, что в квартире произошла ссора между 41-летней женщиной и 30-летним мужчиной, в ходе которой, по предварительным данным, женщина напала на мужчину с ножом. Обе стороны употребляли алкоголь, а происходившее мужчина транслировал в прямом эфире в TikTok. К счастью, раны мужчины оказались лишь поверхностными, врачебной помощи ему не потребовалось.