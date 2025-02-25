На выходных в Харьюмаа случилось три поножовщины, один случай транслировался в TikTok
За минувшие три выходных дня полиция Пыхьяской префектуры зарегистрировала три случая поножовщины.
24 февраля в начале пятого часа дня в Центр тревоги поступила информация со ссылкой на трансляцию в социальной сети TikTok: сообщалось о предположительно нуждающемся в помощи мужчине, которого ударили в Таллинне ножом. На сообщение отреагировали несколько патрулей и скорая помощь. На месте происшествия выяснилось, что в квартире произошла ссора между 41-летней женщиной и 30-летним мужчиной, в ходе которой, по предварительным данным, женщина напала на мужчину с ножом. Обе стороны употребляли алкоголь, а происходившее мужчина транслировал в прямом эфире в TikTok. К счастью, раны мужчины оказались лишь поверхностными, врачебной помощи ему не потребовалось.
22 февраля в полицию сообщили, что в Ласнамяэ между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один 19-летний молодой человек напал с ножом на другого 19-летнего парня. Полицейские задержали нападавшего. Медики скорой помощи оказали пострадавшему первую помощь.
23 февраля полиции сообщили, что в одной из квартир Маарду ножом ударили 54-летнего мужчину. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу. Личность нападавшего устанавливается.
Во всех трех случаях полиция возбудила уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за нанесение телесных повреждений.