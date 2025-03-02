Бедные беднеют? Люди покупают больше дешевых товаров и продуктов с приближающимся сроком годности

Lidl: Цена на сливочное масло за последний год выросла на 73%

Рост цен на продукцию обусловлен рядом факторов, как местных, так и глобальных, отметил представитель Lidl в комментарии для RusDelfi. Причин здесь много — энергетический кризис, глобальные цепочки поставок, нехватка сырья, изменение климата, а также различные войны, в том числе война на Украине. Поднялись и затраты на рабочую силу. Все эти факторы влияют на цену ряда товаров, таких как молочные продукты, яйца, сахар, масла, кофе, какао, крупы и мясо. Сезонное наличие тех или иных продуктов также сильно влияет на цену молочной продукции. Например, цена на сливочное масло за последний год выросла на 73%.