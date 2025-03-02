Бедные беднеют? Люди покупают больше дешевых товаров и продуктов с приближающимся сроком годности

Торговые сети — за снижение налога на основные продукты питания
Anna Tamm
Фото иллюстративное
ФОТО: Tiit Blaat| Delfi Meedia
В середине февраля торговая сеть Rimi выступила с предложением снизить НДС на основные продукты питания. RusDelfi узнал у других супермаркетов Эстонии, о чем говорит поведение покупателей в последнее время и действительно ли снижение налога необходимо.
Lidl: Цена на сливочное масло за последний год выросла на 73%
Рост цен на продукцию обусловлен рядом факторов, как местных, так и глобальных, отметил представитель Lidl в комментарии для RusDelfi. Причин здесь много — энергетический кризис, глобальные цепочки поставок, нехватка сырья, изменение климата, а также различные войны, в том числе война на Украине. Поднялись и затраты на рабочую силу. Все эти факторы влияют на цену ряда товаров, таких как молочные продукты, яйца, сахар, масла, кофе, какао, крупы и мясо. Сезонное наличие тех или иных продуктов также сильно влияет на цену молочной продукции. Например, цена на сливочное масло за последний год выросла на 73%.