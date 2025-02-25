Верховная рада утвердила полномочия Зеленского до конца военного положения

В документе, выдержки из которого приводит Железняк, говорится, что ответственность за то, что в Украине на данный момент невозможно организовать свободные, прозрачные и демократические выборы, несет Владимир Путин. Рада от имени украинского народа заявляет, что как только будет обеспечен „всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир“, будут объявлены выборы президента Украины.

Нынешний президент Владимир Зеленский, говорится в документе, избран на свободных, прозрачных и демократических выборах. Его мандат не подвергается сомнению украинским народом и Верховной радой. В постановлении также отмечается, что согласно части первой статьи 108 Конституции Украины, Зеленский должен исполнять свои полномочия до вступления в должность нового президента.

По данным Геращенко и Железняка, в поддержку постановления проголосовали 268 депутатов. Накануне Верховная рада не смогла принять это постановление с первого раза — его поддержали только 218 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Вчера Верховная рада Украины не смогла принять постановление „О поддержке демократии в Украине в условиях агрессии РФ“, в котором говорилось, что полномочия президента Владимира Зеленского должны продолжаться до завершения военного положения, сообщает „Медуза“.

Выборы в Украине будут объявлены после того, как на территории страны „будет обеспечен всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир“.

18 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что рейтинг одобрения Зеленского составляет 4%. Трамп раскритиковал Зеленского, возложив на него ответственность за начало полномасштабной российско-украинской войны, и призвал провести новые выборы президента Украины.

В ответ Зеленский заявил: „Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас, то прямо сейчас никак не получится“. По его мнению, слова Трампа о том, что его рейтинг доверия оценивается в 4%, основаны на информации из России.

„Украинская правда“ ранее писала, что в Верховной Раде увеличился процент депутатов, которые не участвуют в голосованиях. В начале февраля на открытие сессии Рады пришли только 226 депутатов, что рекордно низким показателем.

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