СХЕМЫ | В связи со строительными работами временно изменится организация движения в центре Таллинна. Два автобуса пойдут в объезд

Автобусный маршрут № 54 изменится в сторону Прийсле – автобус будет следовать через улицы Юхкентали, Масина и Тартуское шоссе. Остановка Bussijaama на улице Одра будет отменена, временная остановка будет расположена на улице Юхкентали. Движение в сторону Вяйке-Йысмяэ останется без изменений.

Автобусный маршрут № 67 во время проведения работ будет следовать в сторону Сели через улицы Лембиту, Лийвалайа, Пронкси и Лаагна теэ. Остановки Hotell Olümpia и Püssirohu на улице Юхкентали, а также Bussijaama на улице Одра будут отменены. Остановка Hotell Olümpia будет перенесена на улицу Лийвалайа, также автобус будет останавливаться на остановке Paberi, а временная остановка Bussijaama будет расположена на улице Кундери перед перекрестком с улицей Тюрнпу.

В сторону Ю.Сютисте автобус № 67 будет следовать через улицы Тюрнпу, Тартуское шоссе, Лийвалайа и Лаутери. Остановка Püssirohu на улице Юхкентали будет отменена, а на измененном маршруте будет установлена остановка Keskturg на Тартуском шоссе.

Расписание, информация о маршрутах и остановках доступны на сайте transport.tallinn.ee.

Для того, чтобы добраться до автобусного вокзала или забрать пассажиров, на улице Одра предусмотрен небольшой участок (рядом с парковкой для такси), куда можно заехать с улиц Фильтри или Юхкентали. Улица Масина также закрыта для движения транспорта, однако в период строительных работ там смогут проезжать местные жители, служебный и общественный транспорт.

Рекомендованный объездой путь: с Лаагна теэ в сторону центра города через улицу Гонсиори, а в обратном направлении – через улицу Кундери. При движении в направлении от Тартуского и Петербургского шоссе в сторону центра города можно использовать улицы Техника или Фильтри теэ, такой же маршрут можно использовать в обратном направлении. Для обеспечения более плавного движения для обычного движения будет временно закрыта улица Тюрнпу, а также запрещен поворот налево с Тартуского шоссе на улицу Лубья.