Полезно знать: что делать в случае угона автомобиля или вандализма?
За последние три года количество заявлений об угонах автомобилей заметно выросло, сообщает Департамент полиции и погранохраны. Правда, по словам полиции, до возбуждения уголовных дел доходит редко. В отличие от угона, где риск лишиться машины навсегда весьма высок, последствия вандализма обычно можно устранить с помощью страховки.
Статистика показывает: если в 2022 году в полицию поступило 87 заявлений об угонах, то в 2023 и 2024 годах эта цифра выросла до 126 и 128 соответственно. При этом, по словам руководителя следственного отдела Тартуского отделения Департамента полиции и погранохраны Маргуса Каудне, большинство заявлений все же не квалифицируются как угон автомобиля.
„Мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда владелец автомобиля просто не помнит, где он припарковал свою машину, и находит ее позже. Нередки и споры о праве пользования автомобилем – между бывшими супругами, работниками, которым задолжали зарплату, а также родственниками или друзьями, которым машину одолжили“, – поясняет Каудне.
Кроме того, бывают случаи, когда несовершеннолетние каким-то образом получают ключи от машины и решают покататься, или когда водитель в состоянии алкогольного опьянения подает заявление, забыв место парковки своего автомобиля.
Реальные угоны: редко, но метко
„Реальные случаи угона автомобилей полиция расследует в рамках уголовного производства. За годы работы нам удалось задержать несколько международных групп автоугонщиков. К счастью, угоны автомобилей, совершаемые профессиональными ворами, случаются редко. Они происходят волнами и до сих пор были связаны с деятельностью автоугонщиков из Литвы“, – рассказывает Каудне. При подозрении на угон следует немедленно обращаться в полицию.
По словам главы эстонского филиала страховой компании Gjensidige Райдо Кирсисте, до страховых компаний доходит мало случаев угона автомобилей, но они все же периодически случаются. По словам страховщика, бывает много случаев, когда человек зимой оставляет машину прогреваться во дворе, а вор просто садится в нее и уезжает.
„Если за дело взялись профессионалы, шансы вернуть машину практически равны нулю. В таком случае выручит только КАСКО – обязательное дорожное страхование угон не покрывает. Поэтому важно сразу заявить в полицию и связаться со своей страховой компанией“.
По словам полиции, именно с профессиональными организованными преступниками сложнее всего, потому что они могут за короткое время переправить автомобиль в какую-нибудь другую страну, а там продать его или разобрать на запчасти.
Как обезопасить себя от угона? Каудне и Кирсисте советуют: всегда запирайте двери, не оставляйте ключи без присмотра, установите GPS-трекер или подключите новый автомобиль к телефону. Кроме того, не стоит хранить в машине ценные вещи: ноутбуки, сумки, ключи, даже пачки сигарет или очки могут спровоцировать взлом.
Помимо угонов автомобиль может стать жертвой вандализма
Каудне отмечает, что вандализм обычно проходит по статье административного правонарушения, хотя ежегодно возбуждается и несколько уголовных дел. „Мотивы у вандалов бывают разные, и обычно истинная причина выясняется только после поимки злоумышленника. Поэтому так важно сразу сообщать о случаях вандализма – это помогает нам оперативно среагировать и разобраться в ситуации“.
По словам Кирсисте, вандализм может проявляться по-разному: от мелких царапин и граффити до разбитых стекол и сломанных зеркал.
„Пожалуй, нет ничего неприятнее для водителя, чем обнаружить, что кто-то, например, на общественной парковке что-то нацарапал на машине или ее повредил. И здесь снова выручает КАСКО-страхование. Особенно оно актуально для тех, кто не имеет возможности держать автомобиль в закрытом гараже или закрытом дворе“.
Кирсисте сказал, что в случае вандализма нужно немедленно сообщить в полицию, сразу же на месте происшествия сфотографировать причиненный ущерб, а затем подать страховой иск в страховую компанию
Каудне поясняет: если воры преследуют материальную выгоду, то вандалы действуют по другим мотивам – чаще всего это бытовые конфликты или пьяные выходки. Риск стать жертвой вандализма особенно высок возле баров и ночных клубов.
Статистика Департамента полиции и погранохраны показывает любопытную картину: чаще всего от вандалов страдают BMW и Mercedes-Benz. Эти же марки, наряду с Toyota, Volkswagen и Audi, лидируют и в списке угоняемых автомобилей. Впрочем, это неудивительно – ведь именно эти марки наиболее популярны в Эстонии.