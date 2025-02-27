Полезно знать: что делать в случае угона автомобиля или вандализма?

Статистика показывает: если в 2022 году в полицию поступило 87 заявлений об угонах, то в 2023 и 2024 годах эта цифра выросла до 126 и 128 соответственно. При этом, по словам руководителя следственного отдела Тартуского отделения Департамента полиции и погранохраны Маргуса Каудне, большинство заявлений все же не квалифицируются как угон автомобиля.

„Мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда владелец автомобиля просто не помнит, где он припарковал свою машину, и находит ее позже. Нередки и споры о праве пользования автомобилем – между бывшими супругами, работниками, которым задолжали зарплату, а также родственниками или друзьями, которым машину одолжили“, – поясняет Каудне.

Кроме того, бывают случаи, когда несовершеннолетние каким-то образом получают ключи от машины и решают покататься, или когда водитель в состоянии алкогольного опьянения подает заявление, забыв место парковки своего автомобиля.

Реальные угоны: редко, но метко

„Реальные случаи угона автомобилей полиция расследует в рамках уголовного производства. За годы работы нам удалось задержать несколько международных групп автоугонщиков. К счастью, угоны автомобилей, совершаемые профессиональными ворами, случаются редко. Они происходят волнами и до сих пор были связаны с деятельностью автоугонщиков из Литвы“, – рассказывает Каудне. При подозрении на угон следует немедленно обращаться в полицию.

По словам главы эстонского филиала страховой компании Gjensidige Райдо Кирсисте, до страховых компаний доходит мало случаев угона автомобилей, но они все же периодически случаются. По словам страховщика, бывает много случаев, когда человек зимой оставляет машину прогреваться во дворе, а вор просто садится в нее и уезжает.

„Если за дело взялись профессионалы, шансы вернуть машину практически равны нулю. В таком случае выручит только КАСКО – обязательное дорожное страхование угон не покрывает. Поэтому важно сразу заявить в полицию и связаться со своей страховой компанией“.