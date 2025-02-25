Ушла из жизни бывший депутат Рийгикогу Криста Ару

Криста Ару была директором Эстонского литературного музея с 1995 по 2005 год, директором Эстонского национального музея (ERM) с 2006 по 2012 год и директором библиотеки Тартуского университета с 2019 по 2024 год.

В 1981-1993 годах Криста Ару работала ассистентом и преподавателем истории журналистики на факультете журналистики Тартуского университета, а в 1993-1995 годах была главным редактором радиостанции Q Radio.

Криста Ару принимала непосредственное участие в формировании политики Эстонии в области науки и культуры, являясь членом правления Научного агентства Эстонии и членом парламента в 2015-2019 годах. В 2015 году она баллотировалась в Рийгикогу по списку Свободной партии Эстонии. На парламентских выборах 2023 года она баллотировалась по списку Социал-демократической партии.

Она была связана с планированием работы многих эстонских учреждений культуры и СМИ, будучи членом их руководящих органов - SA Kultuurileht, Эстонского национального архива, Музея хуторян Пылва, Общества охраны памятников старины, ERM, Эстонского исторического архива, Эстонского национального вещания, Эстонского фонда национальной культуры, SA Vanemuine, Музея ТУ, кураторства Университета естественных наук, MTÜ Литературный фестиваль Prima Vista, MTÜ Общество Яана Тыниссона (с 2014 года — председатель).

Тартуская горуправа совместно с Тартуским университетом (ТУ), Эстонским литературным музеем, Эстонским национальным музеем, библиотекой ТУ и Обществом Яана Тыниссона опубликовали некролог в связи со смертью Кристы Ару.

„Криста Ару с душой и большой мудростью работала над сохранением эстонской культуры и культурного наследия. Под руководством Кристы Ару в работе всех учреждений произошли важные изменения, которые способствовали сохранению их наследия и повысили значимость несущих национальную культуру учреждений на культурном ландшафте“, — говорится в некрологе.