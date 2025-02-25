Ушла из жизни бывший депутат Рийгикогу Криста Ару
Во вторник, 25 февраля, в возрасте 66 лет ушла из жизни литературовед и музеолог, почетный гражданин города Тарту Криста Ару.
Криста Ару была директором Эстонского литературного музея с 1995 по 2005 год, директором Эстонского национального музея (ERM) с 2006 по 2012 год и директором библиотеки Тартуского университета с 2019 по 2024 год.
В 1981-1993 годах Криста Ару работала ассистентом и преподавателем истории журналистики на факультете журналистики Тартуского университета, а в 1993-1995 годах была главным редактором радиостанции Q Radio.
Криста Ару принимала непосредственное участие в формировании политики Эстонии в области науки и культуры, являясь членом правления Научного агентства Эстонии и членом парламента в 2015-2019 годах. В 2015 году она баллотировалась в Рийгикогу по списку Свободной партии Эстонии. На парламентских выборах 2023 года она баллотировалась по списку Социал-демократической партии.
Она была связана с планированием работы многих эстонских учреждений культуры и СМИ, будучи членом их руководящих органов - SA Kultuurileht, Эстонского национального архива, Музея хуторян Пылва, Общества охраны памятников старины, ERM, Эстонского исторического архива, Эстонского национального вещания, Эстонского фонда национальной культуры, SA Vanemuine, Музея ТУ, кураторства Университета естественных наук, MTÜ Литературный фестиваль Prima Vista, MTÜ Общество Яана Тыниссона (с 2014 года — председатель).
Тартуская горуправа совместно с Тартуским университетом (ТУ), Эстонским литературным музеем, Эстонским национальным музеем, библиотекой ТУ и Обществом Яана Тыниссона опубликовали некролог в связи со смертью Кристы Ару.
„Криста Ару с душой и большой мудростью работала над сохранением эстонской культуры и культурного наследия. Под руководством Кристы Ару в работе всех учреждений произошли важные изменения, которые способствовали сохранению их наследия и повысили значимость несущих национальную культуру учреждений на культурном ландшафте“, — говорится в некрологе.
В нем рассказывается, как Ару отстаивала доступность (цифровых) литературных материалов, участвуя в инициировании проекта „Красная книга эстонских печатных произведений“ в Эстонском литературном музее, а также являясь руководителем масштабных проектов в ERM по оцифровке. „Будучи директором Эстонского национального музея, она объединила интересы национальной культуры и дала им голос, повысив международную известность музея и продвигая строительство нового здания. Под ее руководством началось сотрудничество с Департаментом шоссейных дорог Эстонии, в результате которого в стране были обозначены исторические границы приходов“, — говорится в некрологе.
Криста Ару была одним из самых значительных исследователей истории современной эстонской журналистики. Самой важной ее работой как ученого является основательная монография „Яан Тыниссон — лидер народа и государственный старейшина“ (2019). История эстонской журналистики и осмысление культурного и исторического значения Яана Тыниссона занимали важное место в ее исследовательской и творческой деятельности и сделали ее руководителем Общества Яана Тыниссона, популяризатором идеалов этого великого человека.
На протяжении десятилетий Криста Ару была активным членом Международного совета музеев (подкомитет по литературным музеям). Она также выполняла свою миссию по продвижению Тарту и лучших образцов эстонской культуры, выступая как на международных конференциях, так и по всей Эстонии.
За свою деятельность Криста Ару была удостоена государственных наград, наград города Тарту и профессиональных наград. Она была награждена орденом Белой звезды III степени (2000), ежегодной литературной премией Эстонского капитала культуры (2004), удостаивалась в городе Тарту титула „Деятель культуры года“ (2011, 2016) и „Гражданин года“ (2012), была названа „Другом года Эстонской академии наук“ (2018), а также получила Литературную премию Яана Кросса (2021). Она также была удостоена звания „Леди года“ Ассоциации женщин-предпринимателей Тарту (2022), медали Эстонской академии наук (2022), почетного знака Тартуского университета (2023) и других наград. В 2023 году отпечатки ног Кристы Ару были добавлены на Тартускую аллею первопроходцев. В 2025 году город Тарту удостоил Кристу Ару звания почетного гражданина.
Криста Ару была замужем за доктором медицины Яаком Ару. У них двое сыновей — математик Юхан Ару и нейробиолог Яан Ару.