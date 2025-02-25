Скандал в сборной Латвии по биатлону: тренер вступил в физический конфликт с биатлонистом

В понедельник, 24 февраля, Расторгуев заявил Латвийскому телевидению, что во время чемпионата мира Брицис его избил. Брицис подтвердил агентству LETA, что такой инцидент был, но указал на вину биатлониста. Об этом пишет латвийский портал Delfi.

Как сообщила Бендика в Instagram, утром в день конфликта Расторгуев заявил, что его лыжи украл представитель сервиса. Команда была озадачена этим, так как лыжи являются собственностью Fischer, а Расторгуев говорил о событиях, которые произошли год назад.

„Поскольку о психически неуравновешенном характере этого спортсмена всей команде известно уже много лет, эта „бредовая“ информация была воспринята как неудавшаяся шутка и стресс перед соревнованиями“, - написала Бендика.

Продолжая пояснять произошедшее, Бендика заявила, что в тот день к вечеру была придумана новая версия, и Брицис, как один из представителей команды взял на себя ответственность и заставил Расторгуева извиниться перед командой за то, что, по мнению Брициса, является ложными обвинениями.

В ожидании извинений Брицис не стал вступать в дальнейшие переговоры с Расторгуевым. Расторгуев же якобы пришел в агрессивном настроении в их номер, где в это время находился Брицис со своим полуторагодовалым сыном.

„Видя, что он находится в ментально нестабльном состоянии, [Брицис] вытолкал его из комнаты, чтобы не подвергать опасности семью“, - написала Бендика, которая считает действия Брициса защитой семьи и команды.

В ночь на вторник, 25 февраля, Расторгуев написал в социальных сетях, что инцидент произошел 20 февраля. В тот день он „получил информацию от свидетеля, который был на месте кражи, видел это и слышал диалог лиц, участвовавших в краже“. Расторгуев не обвинял в краже представителей лыжного сервиса сборной, как утверждает Брицис.

Расторгуев заявил, что инцидент произошел уже в коридоре гостиницы, а не в номере Брициса, где в тот момент находился полуторагодовалый сын тренера.