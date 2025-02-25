ВИДЕО DELFI ИЗ КИЕВА | Кристен Михал: В России сейчас много вооруженных мужчин. „Теперь мы идем к вам“ - один из сценариев

Премьер-министр Эстонии признал, что Украина срочно нуждается в новой волне военной помощи.

Одной из самых распространенных мыслей здесь была следующая: Европа не может сесть за стол переговоров, жалуясь на жизнь. Что это значит?

Идея проста: вы садитесь за стол переговоров, обладая влиянием, а это значит, что если вы вносите вклад в оборону и сильны, то вам есть там место. Или, оказывая давление на Россию, можно перекрыть ей кислород, например, с помощью санкций. Тогда вам есть место за столом. Я думаю, что это очень здоровая позиция. Нет смысла так много жаловаться, нужно просто быть сильными. Я думаю, что вся Европа уловила этот сигнал.

Прошло три года с начала войны, но мы все еще обнаруживаем, что кое-что еще можно было бы сделать. Почему мы не сделали этого раньше?

Да, если бы все были такими мудрыми задним числом... В странах, не граничащих с Россией, сложилось мнение, что разумные отношения с Россией возможны. Теперь все понимают, что это не так. Президент Зеленский рассказал на днях, как Россия в прошлом заключала соглашения о прекращении огня. Они всегда нарушались. Европа просыпается медленно, демократические режимы просыпаются медленно, но мне кажется, что направление верное, и отчасти послание из США о том, что каждый должен начать вносить больший вклад в собственную оборону и заслужить свое место в НАТО или за столом переговоров в целом, уже тихо дошло. Избитое выражение, что это звоночек, больше не используется. Думаю, через полгода мы узнаем, что еще мы можем сделать. Но сегодня мы дали много конкретных обещаний. Эстония увеличила объем помощи Украине оружием на четверть по сравнению с предыдущим периодом. Другие страны вкладывают деньги таким же образом, инвестируя в местную промышленность. 6 марта состоится внеочередной Европейский совет, на котором нам еще предстоит принять решения. Я думаю, образно говоря, этот поезд движется.