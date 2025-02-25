ВИДЕО DELFI ИЗ КИЕВА | Кристен Михал: В России сейчас много вооруженных мужчин. „Теперь мы идем к вам“ - один из сценариев
Кристен Михал согласился с мыслью, высказанной премьер-министром Норвегии на встрече, посвященной третьей годовщине полномасштабной войны: Европа не может садиться за стол переговоров, сетуя и жалуясь на жизнь.
Премьер-министр Эстонии признал, что Украина срочно нуждается в новой волне военной помощи.
Одной из самых распространенных мыслей здесь была следующая: Европа не может сесть за стол переговоров, жалуясь на жизнь. Что это значит?
Идея проста: вы садитесь за стол переговоров, обладая влиянием, а это значит, что если вы вносите вклад в оборону и сильны, то вам есть там место. Или, оказывая давление на Россию, можно перекрыть ей кислород, например, с помощью санкций. Тогда вам есть место за столом. Я думаю, что это очень здоровая позиция. Нет смысла так много жаловаться, нужно просто быть сильными. Я думаю, что вся Европа уловила этот сигнал.
Прошло три года с начала войны, но мы все еще обнаруживаем, что кое-что еще можно было бы сделать. Почему мы не сделали этого раньше?
Да, если бы все были такими мудрыми задним числом... В странах, не граничащих с Россией, сложилось мнение, что разумные отношения с Россией возможны. Теперь все понимают, что это не так. Президент Зеленский рассказал на днях, как Россия в прошлом заключала соглашения о прекращении огня. Они всегда нарушались. Европа просыпается медленно, демократические режимы просыпаются медленно, но мне кажется, что направление верное, и отчасти послание из США о том, что каждый должен начать вносить больший вклад в собственную оборону и заслужить свое место в НАТО или за столом переговоров в целом, уже тихо дошло. Избитое выражение, что это звоночек, больше не используется. Думаю, через полгода мы узнаем, что еще мы можем сделать. Но сегодня мы дали много конкретных обещаний. Эстония увеличила объем помощи Украине оружием на четверть по сравнению с предыдущим периодом. Другие страны вкладывают деньги таким же образом, инвестируя в местную промышленность. 6 марта состоится внеочередной Европейский совет, на котором нам еще предстоит принять решения. Я думаю, образно говоря, этот поезд движется.
Вы, вероятно, также говорили о Дональде Трампе. Что вы сказали о том, что мы находимся в совершенно новом положении в трансатлантических отношениях?
Этот вопрос поднимался нечасто, но здесь, в Украине, обсуждался вопрос о том, что мы можем сделать, чтобы обеспечить Украине максимально прочную позицию в это нестабильное время. Проще говоря: для россиян, как здесь оценивается, переговоры с США и идея о том, что они могут договориться с американцами о мире, являются идеальной ситуацией. В это время не должно быть ощущения, что Украина осталась одна, что прекращение огня неизбежно. На днях в Вашингтоне побывал президент Франции, туда же направляется премьер-министр Великобритании. Со всеми ними существует постоянная связь, в том числе и в Эстонии. Договориться об общих позициях и о том, как себя вести в будущих переговорах с Украиной. Дать понять, что Европа поддерживает Украину, что европейские вопросы можно обсуждать с Европой, а украинские вопросы — с Украиной. Другие переговоры могут не приниматься во внимание ни в Украине, ни в Европе.
Президент Зеленский — конкретный человек, и у него были конкретные просьбы, которые он хотел до нас донести. Какие именно?
Просьбы были. Невозможно рассказать обо всем подробно, но в первую очередь это касается того, какое вооружение необходимо, какими средствами и в течение какого периода времени. И самое главное — быстро. И как он теперь представляет себе свои дальнейшие шаги? Не секрет, что страны Северной Балтии являются одними из самых активных сторонников Украины. Есть ряд ожиданий и планов, которые мы выстроим в ближайшие недели и месяцы. Мы постараемся работать по этим планам. Пока не все доступно для публичного ознакомления. Общественность услышит об этом в ближайшие недели и месяцы.
Относительно безопасности Эстонии. Насколько другие лидеры, например, из-за пределов Балтии, обеспокоены ситуацией в Эстонии? Было много разговоров о том, могут ли страны Балтии стать следующими.
Вопрос в более широком смысле: какова наша оценка России? Мы давно знаем, что представляет из себя Россия. Даже внутри нашей страны Эстонию считают почти параноиком, когда она предупреждает об угрозе со стороны восточного соседа. Люди всегда спрашивают, в чем заключается чувство опасности в странах Балтии, какие зоны считаются зонами наибольшего риска. Мне кажется, что страны Северной Европы также чувствуют себя частью этого небезопасного пространства, как и крупные европейские страны. Если бы война закончилась сейчас, в России оказалось бы больше вооружённых мужчин, чем раньше. Эти люди точно не станут учителями физкультуры. Может быть, единицы. Они ищут новую роль. Раньше это был Вагнер, но сейчас создаются новые частные армии. Это как реклама: скоро мы придем к вам. Эта обеспокоенность весьма заметна в Европе.