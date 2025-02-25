РАСПИСАНИЕ | На ЧМ по лыжным видам спорта поедет 13 эстонских спортсменов, когда состоятся соревнования?
В эту среду в норвежском Тронхейме стартует чемпионат мира по лыжным видам спорта, на который Эстония отправит 13 спортсменов.
Эстонская ассоциация лыжного спорта утвердила состав сборной на чемпионат мира по лыжным видам спорта 2025 года, который пройдет в Тронхейме. В женскую команду вошли Кайди Каасику, Кейди Каасику, Тэси Туул и Мариэль Мерлий Пуллес. Мужскую команду представят Альвар Йоханнес Алев, Мартин Химма, Ральф Кивиль, Хенри Роос и Карл Себастьян Дремлюга. Запасным спортсменом стал Кристофер Калев.
В прыжках с трамплина Эстонию будут представлять Артти Айгро и Каймар Вагул, а в двоеборье — Кристян Ильвес.
Соревнования пройдут с 26 февраля по 8 марта.
Чемпионат мира начнется в эту среду с индивидуальной гонки на 7,5 км классическим стилем. Спортивный праздник завершится 9 марта женским масс-стартом на 50 км.
РАСПИСАНИЕ
26 февраля
Лыжные гонки
14.30 — женщины. Индивидуальная гонка. Классический стиль. Квалификация
16.30 — мужчины. Индивидуальная гонка. Классический стиль. Квалификация
27 февраля
Лыжные гонки
11.00 — мужчины и женщины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
13.30 — Финалы
1 марта
Лыжные гонки
15.00 — Мужчины, 10+10 км, скиатлон
Двоеборье
13.00 — Гонка преследование на дистанции 7,5 км
17.00 — Прыжки с трамплина
Прыжки с трамплина
21.30 — Трамплин HS-102. Квалификация
2 марта
Лыжные гонки
15.00 — женщины. Скиатлон
Прыжки с трамплина
18.00 — Основные соревнования по прыжкам с трамплина HS102
4 марта
Лыжные гонки
14.00 — мужчины. Индивидуальная гонка. Классический стиль. Финал
16.30 — женщины. Индивидуальная гонка. Классический стиль. Финал
5 марта
Лыжные гонки
12.00 — женщины и мужчины. Командный спринт. Классический стиль
15.30 — Командный спринт. Классический стиль. Финалы
6 марта
Лыжные гонки
13.30 — мужчины. Эстафета 4х7,5 км
Прыжки с трамплина
17.20 — Командные соревнования
7 марта
Лыжные гонки
15.00 — женщины. Эстафета 4х7,5 км
Прыжки с трамплина
13.15 — Трамплин HS138. Квалификация
8 марта
Лыжные гонки
12.30 — мужчины. Масс-старт 50 км
Двоеборье
10.30 — Соревнования по прыжкам с трамплина Gundersen HS138
15.30— Лыжная гонка на 10 км
Прыжки с трамплина
16.45 — Трамплин HS138. Основные соревнования
9 марта
Лыжные гонки