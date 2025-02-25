РАСПИСАНИЕ | На ЧМ по лыжным видам спорта поедет 13 эстонских спортсменов, когда состоятся соревнования?

Эстонская ассоциация лыжного спорта утвердила состав сборной на чемпионат мира по лыжным видам спорта 2025 года, который пройдет в Тронхейме. В женскую команду вошли Кайди Каасику, Кейди Каасику, Тэси Туул и Мариэль Мерлий Пуллес. Мужскую команду представят Альвар Йоханнес Алев, Мартин Химма, Ральф Кивиль, Хенри Роос и Карл Себастьян Дремлюга. Запасным спортсменом стал Кристофер Калев.

В прыжках с трамплина Эстонию будут представлять Артти Айгро и Каймар Вагул, а в двоеборье — Кристян Ильвес.

Соревнования пройдут с 26 февраля по 8 марта.

Чемпионат мира начнется в эту среду с индивидуальной гонки на 7,5 км классическим стилем. Спортивный праздник завершится 9 марта женским масс-стартом на 50 км.

РАСПИСАНИЕ

26 февраля

Лыжные гонки

14.30 — женщины. Индивидуальная гонка. Классический стиль. Квалификация

16.30 — мужчины. Индивидуальная гонка. Классический стиль. Квалификация

27 февраля

Лыжные гонки

11.00 — мужчины и женщины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация

13.30 — Финалы

1 марта

Лыжные гонки

15.00 — Мужчины, 10+10 км, скиатлон

Двоеборье

13.00 — Гонка преследование на дистанции 7,5 км

17.00 — Прыжки с трамплина

Прыжки с трамплина

21.30 — Трамплин HS-102. Квалификация

2 марта

Лыжные гонки

15.00 — женщины. Скиатлон

Прыжки с трамплина

18.00 — Основные соревнования по прыжкам с трамплина HS102

4 марта

Лыжные гонки

14.00 — мужчины. Индивидуальная гонка. Классический стиль. Финал

16.30 — женщины. Индивидуальная гонка. Классический стиль. Финал

5 марта

Лыжные гонки

12.00 — женщины и мужчины. Командный спринт. Классический стиль

15.30 — Командный спринт. Классический стиль. Финалы

6 марта

Лыжные гонки

13.30 — мужчины. Эстафета 4х7,5 км

Прыжки с трамплина

17.20 — Командные соревнования

7 марта

Лыжные гонки

15.00 — женщины. Эстафета 4х7,5 км

Прыжки с трамплина

13.15 — Трамплин HS138. Квалификация

8 марта

Лыжные гонки

12.30 — мужчины. Масс-старт 50 км

Двоеборье

10.30 — Соревнования по прыжкам с трамплина Gundersen HS138

15.30— Лыжная гонка на 10 км

Прыжки с трамплина

16.45 — Трамплин HS138. Основные соревнования

9 марта